信安陳曉蓉指港股最壞時間已過　明年首季將於17500至2萬點間波動

信安香港發表明年上半年經濟展望，預料投資市場或仍波動，卻認為會出現曙光。信安香港投資策略部主管陳曉蓉指出，港股最壞時間已過，預料大市在17000至18000點之間有較大支持；明年首季恒指波幅將介乎17500至20000點。



陳曉蓉指出在過往30年，港股曾經歷8次熊市，平均歷時11個月，跌幅約為40%。本輪熊市已持續21個月，由高位計起累計跌幅達52%，相信今年港股低位已反映大部份利淡因素，又認為大市最壞時間已過。

港股目前擁多項正面因素

她又指出港股現時有多個正面因素，包括內地清零政策出現轉捩點﹑在政策支持下內房行業有望出現改善，銷售或會在明年首季見底。在較寬鬆的財政政策及貨幣政策下，明年內地經濟增長可錄得4至5%，美國加息周期或會在明年上半年結束，以及人民幣屆時或能走強。不過她亦提醒投資者要留意美國通脹及美國聯儲局的政策走向，須小心會觸發美股出現調整而影響港股表現。

陳曉蓉表示未來數個月港股仍有機會出現整固，看好現金流較高及防守性較強的公用股及中資電訊股，以及受惠國策的新能源汽車股。若投資氣氛進一步好轉，投資者可以考慮提前部署科技股及受惠於復常的非必需性消費品﹑線下零售﹑餐飲及航空股。