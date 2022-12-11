世界盃啟示錄　買股宜避大熱　警惕被重倉石油股｜鄭昆侖

法定90分鐘內賽和、加時30分鐘仍未分出勝負, 再用對射12碼分出勝負,正正是近幾場世界杯足球賽事的「主流劇本」(注:執筆時間是12月10日）。摩洛哥(對戰西班牙)晉級、克羅地亞分別淘汰日本以及巴西、阿根廷淘汰荷蘭。這種分勝負的方式,對於球迷來說當然是好事。對於出線的球隊來說,可以說是「上天」的安排。對於出局的球隊而言,這樣的出局方式亦不失面子。

長遠而言, 買股票跟買波都宜「避開大熱」

至於世界杯的熱門球隊, 如果從「足球體育博奕(Sports Betting)」的角度去看,大多數熱門球隊往往令下注者面對「贏波(或晉級)但輸盤」的慘況。舉巴西為例,過往5場在法定時間贏3場、負1場、和1場。計入巴西的「主客和」贏波賠率偏低、「讓球」球數偏多, 因此下注巴西贏波的「回報vs風險」博奕是極為不化算。對於阿根廷,過往5場在法定時間也是贏3場、負1場、和1場。

有心水清的朋友計過, 到目前為止仍是下注者的「良心球隊」, 主要有克羅地亞以及摩洛哥。除了兩隊球的表現不俗之外, 贏波或和波的賠率偏高也是利好的因素。換句說話, 不論是足球體育博奕、投資股票基金、又或者是投機垃圾債券(Junk Bond), 都是集中涉及「隱藏故事」的「冷門嘢」。

太遠的不用說,就拿10月底當時恒指仍是14,687點為例, 當時接近有90%的財經專家、網紅、散戶都在強烈看淡大市。不少人當時認為恒指會跌至12,000點,甚至低見9,000點。正當「Cash is King」、存錢銀行做定期成為大熱門之際,下注人人捨棄的大冷門項目則「贏到開卷」。10月31日至12月9日期間,盈富基金（2800）由14.82港元升至20.00港元(升幅達35%)。

至於大多數人都估不到的「隱藏故事」, 包括內地當局全力財政支援內房企業、「新十條」的防疫放寬措施。

只不過, 當這些隱藏故事已經「唱通街」之際, 恒指已由15,000點左右升至19,000點樓上, 一個月前的「坊間末日博士」忽然如夢初醒,在可見將來(Foreseeable future)可能有需要「轉軚」了。

「滯脹」的投資主題, 即使是「贏波」也可以輸盤

目前主流的財經專家、網紅、散戶未必太敢繼續「唱衰」港股,但是他們有一個「唱衰美股」的新術語 ------ 滯脹(Stagflation)。

滯脹的意思是「低GDP增長」以及「高通脹」。不少海外專家以及基金經理認為2022年高通脹情況會在2023年持續。由於加息以及物價高企原因, 因此2023年美國以及其他發達國家將會面對經濟倒退情況。

然而, 股市的重點是企業盈利方向, 而不是GDP增長力。由於航運、油價、金屬等價格已在今年6-8月份見頂, 因此高通脹未必會在2022年第4季以及2023年負面影響到企業盈利。油價已從6月份的120美元跌至71美元。

另外, 恒指公司近期再次將中石油(857)(3.47港元)納入國企指數、大多數基金經理已重倉(Overweight)石油股份,可能是值得「自己友」小心的反向指標(Contrarian signal)。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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