滙豐分拆關注組召集人發公開信　籲小股東力爭分拆亞洲業務提動議

滙豐控股（0005）一群小股東正力爭該行分拆亞洲區業務。分拆滙控關注組召集人呂宇健今日分別在《南華早報》及《經濟日報》，向滙豐股東刊登公開信，就分拆方案進行動議，同時亦爭取該行將年度股息派發金額，回復至疫情前的每股51美仙水平。



呂宇健於公開信內指出，過去幾年，滙豐業績飽受歐美業務拖累，其中2015年至2020年，亞洲業務就貢獻了集團超過100%的稅前利潤，2021年以後，情況雖有好轉，但亞洲業務仍然貢獻了近70%的總利潤。兩年前，滙控提出「重返亞洲」戰略，反映管理層深明亞洲業務的重要性，但偏偏亞洲業務卻被用作補貼其他市場，嚴重損害股東利益。

稱平保對滙豐業績表示感失望

他又指出2020年，英倫銀行兼銀行管理局要求滙豐取消派發相當於140億美元的股息，讓銀行有資金貸款給英國中小企業，滙控當時雖然已經除淨，但竟然都取消派息，這正因為滙控受英國監管，即使其業務主要在亞洲特別是香港及內地，香港的金融監管對其影響力極為有限。隨着中美角力白熱化，滙豐未來面對的地緣政治風險只會有增無減。

作為滙豐大股東的平保（2318），早前公開對該行的業績、分紅、市值等都表示失望，並明確指出凡是有利於滙豐改善經營業績、提升公司價值，凡是對滙豐發展戰略、經營策略有幫助的建議，包括分拆，都願意研究及予以支持，但滙控只作官腔式回應。

呂宇健指出作為小股東們，聲音更加細小，但不代表要沉默、啞忍，指出小股東們齊來要求該行立即分拆亞洲業務去釋放近2,000億元的價值。

冀集合百名股東就分拆在明年股東會上提動議

他又指出根據《英國2006年公司法》，只要有100名小股東同意，就可以在滙豐的周年股東大會提出議案，他呼籲各位小股東，一同爭取在明年4 月的周年股東大會中正式要求：滙豐管理層提出確實分拆方案，及滙豐盡快落實季度派息，派息水平重上疫情前固定的51美仙，及清楚交代未來股息策略。