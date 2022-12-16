DONKI企鵝一度被「卒業」　網民唔多ike　公司﹕Donpen會繼續代言

近年在港大展拳腳的日本連鎖雜貨店「驚安之殿堂」唐吉訶德（DONKI）今日（16日）在官方Twitter宣布，由於希望大眾更了解DONKI自家品牌「Passion Price」，原代言角色「Donpen」，會新角色為「Dojo-chan」代言，並且推出由男星永山瑛太與「Dojo-chan」合作拍攝的新廣告。

事件引發網民熱議，公司管理層更在Twitter上指出要舉行緊急會議。最終公司宣布，「Donpen」會繼續擔任公司代言角色。



DONKI的代言角色為企鵝「Donpen」，亦是DONKI官方吉祥物，其形象可謂深入民心。該角色於1998年由員工POP Writer創作。官方資料顯示，Donpen出生於南極，在東京長大，高度、闊度、體重同為98cm，愛好是潛水、釣魚、Tik Tok，並擁有私人Instagram賬戶。

因此有關更換代言人消息公布後，網民反應甚大。就連身兼DONKI母公司PPIH社長的DONKI社長吉田直樹亦於Twitter上發帖文，要與相關部門查詢。其後他指出目前市面反應甚大，公司正舉行緊急會議，於當地時間今晚8點再作交代。

其實在今早至在Twitter推廣活動，仍然是用Donpen作為宣傳；而替換吉祥物的帖文也沒有提到Donpen退休以及Dojo-chan接更的日期。

有關新電視廣告及「Donpen」卒業消息，可以按此連結。

不過事件出現180度轉變。經過緊急會議後，公司在Twitter上宣布「Donpen」會繼續為代言角色，並且指出母公司PPIH全體員工對「Donpen」的愛會永遠延續下去。同時對今次事件深表歉意。

直至今年DONKI於日本已擁有超過160間分店，海外市場包括美國、加州、新加坡、泰國、台灣等地區。2019年進軍香港以來，三年連開9間分店，並開設5間迴轉壽司專門店「鮮選壽司」，公司曾預期2024年香港分店可擴展至24間。