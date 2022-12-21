Uber：Uber Taxi預約量按年增五成　最多主人帶毛孩到呢三個地方

Uber 發表報告，指據最新數據，2014 年起已經與香港人走過超過 9.29 億公里，相等於超過7,000次香港飛往紐約的單程飛行距離；其中Uber Taxi 由今年1月1日至11月30日期間，所錄得的行程預約數量比去年同期錄得超過50%的增長。

Uber Pet方面，行程預約次數於今年亦錄得近8%增長，反映愈來愈多「奴才」喜歡使用 Uber Pet 與毛小孩一起出行，其中首三個最多寵物主人與毛孩到訪的目的地，分別是荃灣南豐紗廠、將軍澳環保大道寵物公園及西九文化區。

Uber又表示，疫情期間繼續為司機夥伴提供更多賺取收入的機會。根據 2021 年的「 Uber Taxi 為香港帶來的裨益」報告，Uber Taxi 於2021年為香港創造了估計達港幣 8.6億元的經濟效益，其中包括估計Uber Taxi司機夥伴透過Uber App賺取的額外收入達6,000多萬元。

至於隨着香港放寬防疫措施及「開關」，Uber表示，旅行趨勢逐漸復蘇，從香港國際機場出發的行程數量增加逾一倍，比2021年大幅增長113%。