科興生物公布業績,今年上半年經調整(Non-GAAP)淨利按年下跌92.4%至3.9億(美元‧下同),銷售收入挫近90%至12億元。因新冠疫苗克爾來福銷量下降。



克爾來福在今年上半年銷量下跌,與兩劑疫苗接種計劃於2021年在全球範圍內完成,而第三劑加強劑疫苗僅在包括中國在內的某些國家實施。

科興疫苗:圖為2021年9月18日, A healthcare worker holds a box of Sinovac COVID-19 vaccines at a health center in Phnom Penh, Cambodia. (Getty)