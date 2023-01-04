Tesla未止跌　200萬交付量恐難實現　分析：幾多人肯6萬美元買車

美國電動車廠商特斯拉（Tesla；TSLA）2022年全年股價累瀉超過65%，創下上市以來最大的年度跌幅。新年伊始，但Tesla沽壓未止，受累於全年交付量不乎預期，周二（3日）股價再瀉12%，逼近100美元大關。



2022年，Tesla作為全球最大型的電動車生產商，持續受到「外憂內患」困擾。不單要面對新冠疫情下的生產困難，行政總裁馬斯克的一舉一動，甚至他沽貨離場帶來的下行壓力，拖累公司股價已經年內下跌超過六成。Tesla從2022年內高位400美元以上的水平，反覆下瀉至近100美元的水平。

本周，Tesla公布了2022年的交付量數據，結果不如預期，進一步拖低股價表現。Tesla去年第四季全球交付405,278輛汽車，雖然創出紀錄新高，但遜於預期的420,760輛。全年計，Tesla交付量達131.39萬輛，按年增長40%，大幅落後於全年原定增長50%的目標。

料需求問題持續至2023年

交付數據出爐後，大行隨即發表報告。花旗分析師認為，考慮中國疫情造成的中斷，Tesla第四季交付量疲軟並不完全令人意外。不過，由於交付量出現落差，恐令市場對於短期內宏觀經濟以及需求的壓力的憂慮雪上加霜。該行維持中性評級，目標價維持176美元。

另外，《彭博》引述其他分析員指，Tesla今季度減價的影響，恐令Tesla全球汽車平均售價出現3%的負面影響。而Tesla正面對明顯的需求問題，預計有關挑戰將持續至2023年。

分析：人們是否有錢花6萬美元買車？

美國投資公司貝雅資本Baird分析師Ben Kallo早前亦發表報告指，下調了Tesla第四季及2023年全年的交付量的預測，認為生產放緩以及宏觀環境趨於疲軟將拖累交付。Ben Kallo接受訪問時更指，「我擔心整體的經濟環境，人們是否有錢花6萬美元買車？這也是市場所擔心的。」

國際貨幣基金會（IMF）日前警告，全球三分之一經濟體將陷入衰退。根據FactSet的數據顯示，分析師預計Tesla 2023年交付量可增長46%，至196萬輛。但考慮到全球經濟放緩以至萎縮，有關的增長目標亦成為市場憂慮之處。

原材料成本恐無可避免上升

不僅需求疲軟成憂，Tesla未來更可能面對原材料價格上漲的夾擊。據報Tesla的鋰供應商之一Piedmont Lithium修訂了交易協議，由原來以鎖定價格交易鋰金屬，改為以浮動的市場價格作買賣。

美國投資公司Cowen集團分析師David Deckelbaum指，有關的變動對於Tesla而言是明顯的，因為它一直以來都鎖定了這些生產電池的原材料價格。隨著更多合約轉移向浮動價格，Deckelbaum預料Tesla用於鋰金屬的成本無可避免地上升。

「一男子因素」影響Tesla前景

撇除基本因素外，Tesla的價格走勢亦取決於「一男子因素」。自2021年11月股價見頂以來，行政總裁馬斯克（Elon Musk）已累計售出價值390億美元的Tesla股票。直至今年12月22日，馬斯克方承諾至少到2023 年不再出售任何Tesla股票。

然而，即使馬斯克不再減持Tesla，亦因為被指沉醉經營Twitter，對Tesla帶來不利。上月底，長期看好Tesla的Wedbush董事總經理Daniel Ives便撰寫研究報告指，直斥馬斯克專注於Twitter，這對Tesla的投資者來說是一場永無休止的噩夢。Daniel Ives希望Tesla在未來幾週內選出一位新首席執行官，作為向前邁出的第一步。