FSMOne：恒指今年目標價僅20000點　受限於國家風險溢價攀升

FSMOne （香港）發表對市場展望及資產配置策略。FSMOne（香港）投資組合管理及硏究部總監沈家麟預計，聯儲局今年最多加息三次，並料年内將不會考慮減息，聯儲局有可能調高2%的通脹目標水平。以 10倍目標市盈率計算，恒生指數於2023年的目標價為20000點水平。



若太早放棄緊縮結構性風險更頑固

沈家麟稱，受制於通脹仍然高企，環球主要央行應對本輪下行週期的反應將會更慢，經濟硬着陸的風險增加。但如美國對經濟下行讓步，太早收手放棄緊縮，1974 年式的政策風險將會出現，屆時結構性通脹問題將會更頑固。

該行預期，聯儲局今年最多加息三次，並最遲於今年中暫停加息 ，美國債息和美匯指數將會回落。環球債券部經理陳家朗表示，聯儲局今年的目標將會是平衡高通脹及衰退風險，因此最終利率未必會如市場預期般高，但高息環境將維持更長時間，並預料2023年内將不會考慮減息。

美股方面，該行認為目前估值仍然處於較高水平，甚至遠高於過去衰退期的平均水平，反映估值仍有進一步下殺風險。中港股市方面，雖然受惠於政策支持、經濟復常，但半導體等高科技產品被制裁等問題，令國家風險溢價 ( Country RiskPremium）大幅攀升。

指過渡反映利好因素

以10倍目標市盈率計算，恒生指數於2023年的目標價為 20000點水平。沈家麟指，港股全年有波幅無升幅，大概率呈現先高後低，現水平（20800點）可能過於反映眼前的利好因素。港股較歐美股市優勝是下行空間有限，相信難以回落至去年10月的低位。

展望 2023 年，陳家朗認為投資者可繼續留意美國國債，當中更看好一至五年的中短年期債券，較長年期的債券仍會面對較大價格波動。