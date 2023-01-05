修身堂旗下iPro推抗衰老NMN產品　拓展保健產品業務

修身堂（8200）今日舉行全新代言人暨新產品發佈會，邀請了「視后」林夏薇擔任新代言人，及推出新產品抗衰老保健產品NMN（Nicotinamide Mononucleotide）。

集團營運總監徐浤展表示，集團旗下的醫學美容品牌iPro，引入NMN保健產品，希望做到24x7及無限地域銷售，進一步推動保健產品業務發展。他提及，iPro的NMN產品與坊間不同的是，還添加了PQQ及白藜蘆醇，以達抗衰老、抗氧化之效。

NMN市場潛力龐大

市場調查機構Globenewswire研究報告指出，NMN市場銷售會由2.51億美元（19.62億港元）上升至9.53億美元（74.52億港元）。

截至2022年9月底止半年，修身堂銷售保健、美容及相關產品收入佔比不足1%，料引入NMN後可推動該業務收入發展。

修身堂代言人林夏薇稱，對於選擇合作伙伴很嚴謹，認為修身堂歷史悠久，且醫生團隊專業，「我第一次見修身堂老闆已經覺得一拍即合，因為見到佢好用心做品牌」。她分享本人十分注重健康，會揀不同的保健食品，維持身體健康之餘，保持美貌。

修身堂今日收報0.9元，升8.4%。