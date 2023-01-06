亞洲金融論壇下周三及四舉行　邀逾200名政商界翹楚參與

由港府及貿發局主辦的第16屆亞洲金融論壇，將於2023年1月11至12日（星期三至星期四）在灣仔會議展覽中心舉行，論壇亦將於線上平台同步進行

是次論壇主題為「推進轉型：創效·共融·創新」，將舉辦逾40場討論環節及工作坊，探討環球財金經貿及可持續發展等議題。至今已獲得17個內地及海外商贸團，共逾200名商界代表確認將親臨香港出席論壇，貿發局預計將吸引數千人參與。

已邀請滙控及渣打主席出席

今屆論壇重點邀請聯合國前秘書長潘基文、新西蘭前總理海倫克拉克，以及聯合國氣候變化框架公約前執行秘書菲格雷斯演講，探討促進可持續發展等議題。

同時，論壇邀請滙控主席杜嘉祺、渣打集團主席韋浩思等展望宏觀經濟走勢及市場機遇。WeLab集團資深顧問陳家強、香港滙豐銀行香港區行政總裁林慧虹及滴灌通創始人及主席李小加等亦將於會上發言。

2023 亞洲金融論壇策劃委員會主席、渣打銀行區域行政總裁（香港、台灣及澳門） 禤惠儀表示，對於香港來說，2023 年將是復常、復蘇之年，與内地逐步有序地恢復通關，對整體經濟將有提振作用。是次亞洲金融論壇再次以實體形式舉行，國際政商領袖雲集香港一起探討環球金融業所面對的機遇與挑戰，再次凸顯香港的國際金融中心地位，同時可令更多人才了解香港。