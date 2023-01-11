許正宇﹕政府會推措施　強化香港作為國際金融中心地位

財經事務及庫務局局長許正宇表示，目前面臨的新冠疫情、地緣政治風險及能源危機等，屬於全球性議題，需要一起合作去尋找解決方案。



許正宇在出席亞洲金融論壇時表示，金融對香港經濟很重要，但並非僅為香港自己尋找利好，而是可以共同為社會向綠色發展作出貢獻。

他舉例，價值近60億美元的美元、歐元及人民幣綠色債券，為亞洲最大的環境、社會及管治（ESG）債券發行。另外，去年推出碳交易平台，相信有助香港成為綠色及可持續金融的中心。

論壇參與人數超出疫情爆發前

許正宇又指出，論壇參與人數及參展商數目均超過疫情前情況。參與人數方面，線上及線下合共參與者數目逾7,000人，線下參與人數亦曾以往多。他又指出參展商數目較疫情前增加2成，從中反映出香港作為國際金融中心地位及吸引力是非常清楚。

隨著放寬疫情防控措施後，不同地區商家均願意來港。會推出措施以強化及鞏固本港作為國際金融中心地位。

談及虛擬資上在港發展時，許正宇指出在去年10月底金融科技周首日，就虛擬資產在港發展發表了政策宣言，當中包括政府對虛擬資產發展的立場與看法，及具體措施。相關措施包括法例，如反洗黑錢條例已通過，同時就日後散戶在受監管的市場內參與情況，向市場進行諮詢，以及如何監管穩定幣等，工作會持續。他又指出不同地區及金融組織是相當關注虛擬資產發展，香港是不可缺席。

許正宇表示今次論壇參與人數超出疫情爆發前。（盧翊銘攝）

會推出政策及措施強化本港金融中心地位

在家族辦公室在港發展時，許正宇指出家族辦公室是未來香港發展方向，在2025年時最少有200家族辦公室在港發展，目前局方正與相關部門開展相關工作。他指出香港是連接世界及內地，有信心在發展家族辦公室方面是具有優勢；又指出家族辦公室對金融投資及社會投資均感到興趣，香港有不少投資機會。同時香港擁有高質量的專業服務，加上通關後，外界希望來港了解發展。

在疫情期間，金融業有不少活動在線上進行；又指出政府會對未有盈利的創新企業上市作出新安排，可以提升香港作為國際上市平台地位。相信隨著對監管進行優化，是具有信心。

股市會受到不同因素影響，從政府角度而言要做好其功夫，以持續提升發展動能，及優化與強化作為國際金融中心的優勢。包括優化主板上市規則，及發展家族辦公室以提升資產管理中心地位。以及加強與內地資本市場互聯互通，如在港股通名單內加入國際企業，並且設立人民幣櫃枱，並研究境外債券期貨。同時發展綠色金融及虛擬資產等新領域。