大行利是封「身價高」　索價高見700蚊一盒　每個23蚊｜溫多娜

今年農曆新年來得特別早，下周便迎來「兔年」，又是派利是、收利是的日子。不少企業也會借此機會，印製「自家」利是封，送給客戶，銀行更是表表者，設計大花心思，用料亦愈來愈「豪」，成為佳話。

原因無他，各大銀行近年力谷高端客，私銀客戶身家千萬起標，利是封豪華精美有其必要。過去，這些利是封都有價有市，今年亦不例外。

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滙豐利是封索價高達700元

溫多娜在網上平台「旋轉拍賣」（carousell）發現，一套滙豐2023年版私銀利是封，最新索價高達700元。

據悉，滙豐私銀利是封以「觸感紙」製作，手感厚重細膩，顏色亦較為飽滿，並以「吉服刺繡」作為靈感，封面印上立體的鯉魚及牡丹花圖案，寓意「年年有餘」及「花開富貴」。一盒有長利是封10個及短利是封20個，若果以700元計，每個盛惠23.3元。

而去年版的一套滙豐尚玉利是封套裝，也一度索價888元，包括長短版利是封各一套，合共30個，以及新年掛飾一個。

花旗私銀最新一套共160個長短版利是封套裝，封面有錦鯉設計。﹙資料圖片﹚

晉身私銀客 門檻千萬元

另外，花旗私銀最新一套共160個長短版利是封套裝，封面也有錦鯉設計，網上最新叫價688元。至於瑞銀﹙UBS﹚一套「福祿壽」利是封套裝，開價亦達588元，包括大「福祿壽」利是封各30個，合共90個，以及細「福祿壽」利是封各9個，共27個。

滙豐、花旗及瑞銀的私銀客開戶門檻，資產要求最少分別為300萬美元、500萬美元及200萬美元，門檻不低。