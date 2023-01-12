盈滙﹕楊永燊被廉署調查兼已辭任主席職務　委任陳亮代其職

自今年1月4日起停牌的盈滙企業（2195）發公告，指出廉政公署在1月4日執行搜查令，進入公司在觀塘的辦公室，並取得若干文件及紀錄，以調查有關若干建築工程的涉嫌賄賂。董事會獲悉前執行董事兼董事會主席楊永燊已於當日被廉政公署拘捕，並於羿日獲准保釋，同時已於今日（12日）辭任主席﹑執行董事及授權代表。

公司又指出已於今日委任執行董事陳亮為主席，及兼任行政總裁，及委任獨立非執行董事麥曉峯為授權代表。盈匯會在明日復牌。

公司指出廉署並無對該公司、附屬公司、任何董事及包括楊永燊在內的高級管理層作出指控，公司亦正就有關調查的法律立場尋求法律意見。事件迄今，公司的在建項目並無工程暫停，加上仍由一支管理人員團隊經營，亦將繼續如常持續經營及管理業務；及並不知悉有任何情況顯示，現有主要客戶的業務營運於揭露調查後出現任何重大不利影響，因此其認為，今次調查對財務狀況、業務或營運並無任何重大不利影響。

至於前主席楊永燊提出辭職方面，楊氏認為，鑑於調查仍在進行中，所以辭任將符合公司的最佳利益，並可讓其投放更多時間處理個人事務。他確認與董事會之間並無就其辭任存在意見分歧。委任陳亮為主席兼任行政總裁，公司相信，會有利於促進業務策略的執行及營運效率提高。