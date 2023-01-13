渣打料恒指年內上試二萬五 看好中國股票　日圓重返七算機會低

渣打銀行財富管理首席投資辦公室發表《2023年展望》報告，渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，經歷去年股債市場雙雙下挫，相信2023年會是趨勢逆轉的一年。隨著內地逐步重新開放，估計今年內地GDP可望恢復至約5%，同時有機會刺激恒指今年重上二萬五。



看好中國股票

股票市場上，他看好亞洲股票表現，因為亞洲（除日本）股票的估值仍低於全球股票。特別是看好中國股票，因内地推出刺激增長的政策，估值的下行空間有限，並且每股盈利增長最高。

對於港股走勢，他指出恒生指數早前回落至19300點低位時，亦見強勁買盤。該行預計恒指初步阻力大約在22200點，指數在有關水平亦可能會出現一些獲利回吐。該行估計在政策刺激和經濟重新開放的推動下，企業盈利有望在下半年強勁復甦。因此建議在19300點水平買入；假若恒指明顯升穿22200 點水平，預計恒指有機會進一步向新一個主要阻力位 25000點邁進。

美匯指數將回落至100關

外匯市場方面，該行未來6至12個月轉為看淡美元，因聯儲有機會暫停加息週期，並或在2024年開始減息。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指出，未來3個月估計美元指數會見107.6，未來12個月料跌至100.2。

該行同時看好歐元和日圓，預計兩種貨幣有機會錄得強勁的全年表現，並會在兩種貨幣於第一李内出現回軟時作出增持。

對於日圓，梁振輝指出，由於日本通脹回升，央行有機會改變寬鬆政策，未來3個月估計美元兌日圓見135，未來12個月料跌至127。至於日圓兌港元亦會同步向上，不過大幅升值重返7算的水平機會不高。