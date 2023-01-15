向億京余卓兒獻計　破麗新系連橫財技　毛主席一句話化干戈｜刁佬

祝各位讀者新年快樂，身體健康！刁佬在Facebook專頁上收到讀者小方的提問，關於麗新系的供股。麗新系的供股已持續多年，事緣億京發展主席余卓兒及其妹余少玉，於2019之前多次增持麗新系多家公司股份，直到2019年起持股量超過10%，超出公眾股東的界限，成為重要股東，使得麗新發展(0488)、麗豐控股(1125)及豐德麗(0571)的公眾持股量低於25%，需要停牌。

麗新系每次的解決方法離不開配股及供股。去年麗新系以配股引入Argyle Street Management（亞皆老街管理有限公司），然後再供股，不過余卓兒都跟供，最終仍不能成功擊退。

配股及供股呢兩項尋常武器，已滿足唔到呢場股權戰的需要，麗新系出招發新股及派現金，私有化寰亞傳媒。豐德麗建議合併寰亞傳媒(8075)，豐德麗向寰亞傳媒的股東提供2個方案，一是發新股，每6股寰亞傳媒可獲5股豐德麗新股，二是現金加新股，每6股寰亞傳媒股份，可換取1股豐德麗新股及1.44元現金。

無論選哪個方案，都涉及發新股，由於余卓兒沒有寰亞傳媒的股份，應該說牌面上見唔到有，寰亞傳媒這次私有化發新股及現金的方案，將攤薄余卓兒及麗新發展於豐德麗的持股量，反而持股量較少的無利害關係計劃股東 (下稱「獨立股東」) 股份比例大幅提升，如果全部独立股東接受發新股的合併方案，獨立股東最高可佔豐德麗股權31.31%，這比例不單止恢復公眾持股量，而且離最低公眾持股量門檻25%比較遠，余卓兒的增持亦沒有之前那麼容易使公司停牌。

神仙打架，凡人遭殃。除非余卓兒同麗新系講掂數，否則刁佬預測麗新系都係會持續每年供股，而且岳少一方於公司的洗費將持續增大，啲錢都係洗落自己身上，你供股畀錢我洗，幾咁開心。至於散戶的利益，兩方都毫不關心，散戶夾在狹縫中間，身家又唔夠兩方多，供多幾供身家猶如進入絞肉機。

站在余卓兒一方又會點諗？持續供股當然唔高興，如果有時光機倒流到起點，而刁佬又有幸成為呢一單刁既財務顧問的話，自然向老闆獻計，既然睇中人哋公司，會建議佢唔開名低調收集股份。買麗新系無非係睇中資產折讓大，認為資產靚之餘價錢又抵買，不如同岳少商量下如何一起做世界。《孫子兵法》話齋：「不戰而屈人之兵，善之善者也。」，股壇狙擊手個名雖然好有型，不過都唔洗下下出招，有傾有講和氣生財，有錢齊齊賺，唔係更好咩？如果岳少唔肯，其實香港大把類似的上市公司，可以慢慢揀逐間傾。

不過世界上係冇咁多如果，既然開咗戰，學毛主席話齋：「打打談談、談談打打。」，況且雙方都係商人，自會明白：「天下熙熙，皆為利來；天下壤壤，皆為利往。」，見到有賺錢機會，搵一個平衡點，沽出去的股票每啖都係錢。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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