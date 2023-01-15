輝瑞「神藥」遭中方壓價　葫蘆裏究竟賣甚麼藥｜伽羅華

美國12月整體CPI及核心CPI均如期走弱，更多FOMC成員認為以往大手加息的舉措已不合時宜，今年或再小步加息兩三次便按兵不動，意味2月初加息0.25厘幾乎是板上釘釘的事，聯儲局看官言論為上周銀行股業績期揭開有利氛圍的序幕，美股連升兩周，納指更創去年11月以來最佳單周表現。

美國銀行股股價去年10月曾跌至低谷，在聯儲局連番重手加息下，市場擔心銀行壞帳激增，券商紛紛調低銀行股的業績預期，但銀行股季績揭盅後，部分較預期為佳。

四大行中，摩根大通季績表現最佳，受惠美國加息、以及交易部門營收和利潤增長，第四季盈利按年升5.86%至110.08億美元，市帳率達1.64倍，其餘三行美銀、花旗及富國去年第四季盈利按年分別升1.93%、跌20.8%及折半，最新市帳率分別為1.18倍、0.53倍及1.07倍。

華爾街大行最關注的就是美國經濟今年會否陷入深度衰退、溫和衰退，還是放緩？大行預測標指的目標價亦是參照上述不同情境，所以一眾大銀行對今年美國經濟的展望更值得參考。

多間投行料美國經濟溫和衰退。﹙資料圖片﹚

大行料經濟溫和衰退 對金融市場中性

摩通預估美國經濟將溫和衰退，並預留14億美元的貸款撥備，警告今年淨利息收入可能不及預期；美銀亦預計美國經濟溫和衰退，同樣提高貸款撥備；花旗則擔心經濟惡化，以及交易活動大幅減少，亦提高準備金。

雖然四大行不同程度都預警今年經濟衰退，但溫和衰退對整體金融市場相對中性，至於過去三年飽受疫情重創的消費性板塊，復常後這類板塊應還有上望空間，大銀行管理首重穩健，預警不代表經濟沒有增長點，去年疲軟不堪的科技股或許今年首季度仍要橫行，但如果經濟真的溫和衰退，意味股市最壞的時刻已經過去。

在市場憧憬美國加息步伐放緩下，美股三大指數連升兩周。全周計，道指升2%，收34,302點，納指升約4.8%，收11,079點，並創去年11月以來最佳單周表現，標指升近2.7%，逼近四千點關，收報3999點，波動指數VIX跌至18.35低位。

倒賣輝瑞仿生藥可賺兩三萬

講完宏觀市況，可以說一宗極具話題性花邊新聞。早兩周本欄曾提到輝瑞新冠口服藥Paxlovid可能在華掀起炒風，這隻「神藥」炒風迄今依然強勁，有病人獲處方Paxlovid再倒賣兩三萬元（人民幣．下同），更有人試圖走私內地，惜事敗被海關扣查。

雖然網上有攻擊此藥有一定副作用，但無庸置疑的是，它是目前所有新冠口服藥中最具療效的，就算在內地醫護界推薦名單中，Paxlovid亦排名第一，醫生一般建議只有確認Paxlovid不適宜治療，才會考慮其他代替品，所以Paxlovid根本不愁銷路。

輝瑞Paxlovid因價格過高未能納入國家醫保報銷範圍。（視覺中國）

不過，中國政府近日與輝瑞商討將Paxlovid正貨納入新一年醫保名單卻發生軒然大波，傳聞內地「有失身份」要求輝瑞降價至200元，與Paxlovid正貨價1,890元有一段距離，究竟孰是孰非，而中國政府強要輝瑞大平賣的原因何在，值得深入探討。

在傳出中國政府與輝瑞談判破裂後，公司行政總裁Albert Bourla被問到談判究竟發生甚麼事，他澄清輝瑞並非與中方商討，原因是公司已授權一家中方藥企在當地制造Paxlovid仿生藥，然後再在內地出售，但他補充，中國是全球第二大經濟體，不應該支付較薩爾瓦多更少的費用，正是這段補充，令人對內地如何調配Paxlovid正品或仿生藥的資源感到興趣。

中國付費低於薩爾瓦多 但人均收入多2倍

由於Paxlovid療效顯著，輝瑞於2022年1月與聯合國支持的藥品專利池（MPP）簽訂了許可協議，允許全球35家製藥商生產廉價版的Paxlovid仿生藥，並在95個低收入及中低收入國家提供治療藥物，如何釐訂廉價版Paxlovid在不同國家的售價？簡言之，輝瑞會按該國人均生產總值高低給出專利費0%、5%或10%比例，加上制造仿生藥原材料成本得來。

對極低收入的阿富汗，專利費為零，量產（超過100萬劑）仿生藥制造成本約為25美元以下，印度的量產成本低於60美元，印度Hetero出品的Nirmacom是迄今唯一獲世衛的資格預審的Paxlovid仿生藥，該廠於當地每份療程標售60美元，出口價70美元，印度Paxlovid仿生藥質素接近正品，在國際市場頗受歡迎，其中不少流向中國，印度Paxlovid仿生藥在內地亦被炒高到兩至三萬元。

我們可以通過上述國家於2021年人均生產總值，來估算中國政府向輝瑞的提價，最窮的阿富汗為368.8美元，印度是2,256.6美元，薩爾瓦多為4,551.2美元，中國是12,556.3美元，由於最窮國家可獲免去昂費的專利費，即25美元是原材料費，由於印度的人均產值是薩爾瓦多一半，假設印度專利費也是薩爾瓦多的一半，Paxlovid在薩爾瓦多的售價估計95美元（約637元），那麼中國政府應該是向輝瑞提出以低於此價將Paxlovid正品納入醫保名單中，究竟是200元、300元、400元或500元，那便無從稽考，但將醫保售價壓至與薩爾瓦多同級，也是有失身份之舉。

至於中國政府為何再向輝瑞壓價？最大可能是中國藥企正試圖開發類似的新冠口服藥，近月內地多市已招募新冠藥臨床受試者，目前中國有六款國產口服藥進入三期臨床，最快2月上市，其中君實生物有參與研發的新冠口服藥VV116已在上海7家醫院開始同情用藥形式治療新冠病人，所以中方壓價相信是爭取時間讓國產貨上市，但卻有拿內地公共衛生當賭注之嫌。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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