AlipayHK攜商戶派利市　參與抽獎或獲最多8888元獎賞

AlipayHK（18日）今日宣佈新春期間聯同商戶向AlipayHK用戶派利市，新年期間成功使用轉賬封面派利市，還可獲抽獎機會贏最多價值8,888元獎賞。



AlipayHK表示，由1月21日至1月28日農曆新年期間，使用封面轉賬、匯款至內地和跨境利市功能，即有機會參加「AlipayHK 2023 兔年勁賞 · Lucky 兔 U」大抽獎，獲最多8,888元禮券。

AlipayHK用戶只需要在推廣期內向其他AlipayHK用戶成功進行金額不少於1元的封面轉賬，每位收款人成功收款後，發起人即可獲得抽獎機會1次。而AlipayHK用戶在推廣期內成功向內地親友進行金額不少於1元的匯款（僅限「匯款到內地」及「跨境利市」功能），每筆合資格匯款亦可獲得抽獎機會1次。

獲得抽獎機會後，於活動頁點擊「抽獎」按鈕即可隨機抽出禮券一張，最高可獲總值8,888元禮券。每一位合資格AlipayHK用戶每日最多獲得抽獎機會2次，推廣期內最多獲得抽獎機會16次。

另外，AlipayHK亦首次聯乘22間商戶派發利市，由1月21日至28日進入「AlipayHK 2023 兔年勁賞 」活動頁面的「Happy兔 U」專區，每日可領取指定商戶的專屬利市封面及商戶禮券，如Apple、麥當勞和日本當地商戶等優惠。