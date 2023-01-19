滙豐向所有香港員工派PayMe 500元電子利市　實習生都有份！

今天已是年廿八，還有幾天便是農曆新年。滙豐（0005）今早向香港同事發電郵，公布將首次透過PayMe派發500港元電子利市，感謝各同事過去一年的努力。



滙豐香港區行政總裁林慧虹在電郵中表示，縱然2022年充滿挑戰，但同事之間互相支持、繼續以敬業樂業的專業態度，滿足客戶的需要，令滙豐能夠克服各種困難、更堅靭。

她又提到，兔子充滿活力，也是活潑和敏捷的代表，因此，隨著疫情緩和，各項防疫措施得以放寬，期望新一年大家有充沛的精力迎接更多新機遇。

所有香港員工，包括長期僱員、長期兼職僱員、合約僱員、時薪兼職僱員、在港發薪的海外派遣僱員（international assignees），以及實習生，都可獲上述電子利市。電子利市將於明天（1月20日）於同事的PayMe賬戶發放。假如同事希望原用出糧戶口收取電子利市，滙豐會配合他們的需要。

至今PayMe用戶已接近300萬，滙豐希望透過這次派利市活動，推動農曆新年電子利市普及化以響應環保。

PayMe去年推出群組利市功能，用戶反應理想，於農曆新年期間共派出超過500萬封電子利市，今年將推出「全民PayMe大派利是」活動，積極促進香港電子支付的發展。