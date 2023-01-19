香港會計師公會：港府赤字料破千億　籲推子女教育津貼吸海外人才

香港會計師公會預計，第五波疫情造成的經濟疲軟及地產市場普遍不景氣，2022/23年度賣地減少，包括近期赤柱一幅大型土地流標，導致該年度赤字將達到1,139億元，較政府原先預計的563億元高出超過兩倍，2023年3月底財政儲備將跌至8,432億元。



對於本港人才流失問題，公會表示，為鼓勵海外人才帶同家人來港長期發展，建議為其子女提供私立教育津貼，並鼓勵僱主在孩子出生後的一兩年內，允許員工在家工作，或津貼員工聘請家傭或用於托兒服務的支出。同時，政府可為相關勞工短缺行業提供補貼或稅務優惠，令僱主提供更具競爭力薪酬來吸引人才。

該會會長方藴萱表示，受全球經濟前景不明朗影響，預計今年香港將面臨各種挑戰，外圍仍面對俄烏衝突持續，許多經濟體受高通脹影響及利率上升等。但隨著內地經濟復常，料能對本港經濟帶來正面作用。

未有建議派消費券 籲用於帶來長遠效益之處

對於公會今年未有建議政府派發消費券，她表示，消費券屬於一次性提振經濟措施，建議今年可用於其他能帶來長遠效益的地方。

她指出，政府近期放寬檢疫措施，內地也實行通關，但仍存在配額制度，加上內地疫情反彈未見人流訪港有大幅反彈，但預計對本港仍會有正面影響，並期望政府盡快取消其餘防疫政策，令本港與內地及國際重新接軌。

公會財政預算案建議委員會召集人楊澤志表示，公會繼續建議政府，對本港稅制進行更全面檢討，包括可研究及諮詢關於新增税種，待經濟好轉，市民及企業便會較容易接受。同時，對於國際上稅務變局，包括歐盟的跨國企業課徵全球最低15%企業稅，本港如何在變局下保持競爭力也需要探討。

本港去年於全球金融中心排名下跌，公會建議政府建立更有利的營商環境吸引外資，例如為符合特定條件的地區總部公司提供50%利得稅優惠，並引入簡單的集體虧損稅務寬免制度，鼓勵更多公司在本港設立地區總部。可設立具靈活性基金，以支持大灣區業務推廣及發展。

倡提高自願醫保免稅額 加大TVC上限

本港中小企方面，公會建議政府提供更多數碼轉型支持，包括為期36個月的資助，聘請相關專才，提升系統及設備，為利得稅電子報稅做好準備，並設立新基金或擴大現有進修基金等。

為減輕公共衛生系統負擔，建議將自願醫保計劃支付的合資格保費最高免稅額由8,000元提高至1.2萬元，並將該計劃範圍擴大至門診等其他類型服務。同時，檢討個人免稅額及鼓勵退休儲蓄，強積金自願供款（TVC）可扣稅上限由每年6萬元提高至10萬元。