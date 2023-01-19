政府﹕12月失業率降至3.5%　料勞工市場短期內續改善

政府統計處公布去年10至12月最新勞動人口統計數字，經季節性調整失業率由9至11月的3.7%，降至10至12月的3.5%；就業不足率亦由9至11月的1.6%降至1.5%。



統計處指出，與去年9至11月相比，去年10至12月期間差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造﹑零售﹑運輸及教育行業跌幅較明顯。就業不足率方面，樓房裝飾﹑修葺及保養，餐飲服務活動及運輸業均告下跌。

政府又指出，本港整體就業人數由9至11月的365.7萬人，增至366.53萬人，增加8,300。期間總勞動人口減少4,400人至379.1萬人。失業人數則由13.87萬人降至12.6萬人，減少1.27萬人；就業不足人數減少4,400人至5.53萬人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「勞工市場進一步改善。去年10月至12月經季節性調整的失業率較9月至11月下跌0.2個百分點至3.5%，就業不足率亦微跌0.1個百分點至1.5%。總就業人數增加8,300人，失業人數減少1.27萬人至12.6萬人。」

消費及旅遊行業失業率降至4.7%

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在10月至12月較上一個3個月期間下跌0.3個百分點至4.7%。其中，零售業的失業率下跌0.4個百分點至4.6%，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至5.0%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是建造業、運輸業和教育業。

展望未來，孫玉菡說：「勞工市場在短期內應會繼續改善。隨着政府取消大部分社交距離措施，以及香港與內地逐步通關，本地經濟活動預料會有更顯著的恢復，為勞工市場提供進一步支持，但金融狀況收緊可能會抵銷部分正面影響。」