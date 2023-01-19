ESG｜胡孟青︰具ESG概念項目　在市場動盪時有較強抗跌力

Sun Life 永明去年發表「永明金融退休掌控力指數」，發現73%客戶未來有興趣投資ESG產品。該公司今日﹙19日﹚舉辦新儲蓄產品發布午餐會暨2023財富配置Sun領域論壇，並宣布推出兩個主打ESG概念的新儲蓄產品 ----「萬年青‧尊享儲蓄計劃」及「萬年青‧傳承儲蓄計劃」。

Sun Life永明人壽及康健業務總經理楊娟稱，公司於去年推出市場上第一個主打ESG概念的儲蓄保險產品後，客戶反應非常熱烈。她指出，ESG理念備受各界認同，或會受惠政策紅利，有助客戶捕捉長線儲蓄回報，更表示為幫助客戶重點投資配置於高ESG評分的資產，Sun Life 永明創ESG Plus 框架，除了就機構的環境（E）、社會（S）及管治（G）評分，同時評估其非金融風險（Plus），例如是否投入足夠資訊科技資源以助減低事故風險。

股評人胡孟青在論壇展望2023年的資產配置，指全球正處於加息「收水」年代，投資成本上升，投資者入市變得謹慎，除了考慮項目的短期回報能力外，更會考慮是否可達到持續性回報。具ESG概念的項目正因為經營管理有規範，經得起市場監管，市場動盪時有較強抗跌力，所以近年成為投資新趨勢。

她補充，投資者對ESG投資的需求強勁，例如近來很多家族辦公室、機構投資者物色投資時，除了盈利能力，更會考慮項目是否符合ESG要求。