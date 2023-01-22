陳茂波向市民拜年　稱兔年要講好香港優勢　說好香港故事

今日為癸卯兔年大年初一，剛於瑞士達沃斯參加世濟經濟論壇年會後回港的財政司司長陳茂波，於新一年發表的第一篇網誌亦不忘向香港市民拜年。他表示﹕踏入癸卯兔年，是金兔迎福﹑兔躍如飛的一年，祝大家萬事勝意﹑身體健康。



陳茂波於網誌內，表示新的一年，祝大家萬事勝意、身體健康！

外訪期間與各地政商界領袖交流

剛於年三十晚（周六，21日）返港的陳茂波，指出在4日的論壇活動，在不同討論環境中與世界各地政商界領袖，交流對環球宏觀經濟﹑金融及科技等領域發展趨勢的看法，亦積極推介香港最新發展及龐大機遇。

他指出今次是自香港逐步踏入復常後第三次外訪，除與東盟及中東國家代表會面外，更多是與歐美人士交流。數次外訪讓他有深刻感受﹕第一，儘管香港三年來受疫情影響，對外聯繫受阻礙，但不少外地企業對香港發展仍然非常關心、仍然充滿興趣、仍持積極正面的看法。第二，即使香港過去幾年面對不少挑戰，但仍然有很多好朋友、老朋友，願意支持香港並為這座城市出謀獻策。第三，無論科技再發達、非實體的會面如何方便，都替代不了親身介紹、誠意接觸、積極解說和往來互動的效果。

在由香港──歐洲商務委員會聯席主席諸立力和瑞信主席Axel Lehmann舉辦的聚會上致辭。（陳茂波網誌）

參與會議能就外界的想法作解說

他又指出透過積極參與更多國際會議，作更多的親身相互交流，能更好掌握國際社會政商界人士的想法和關注，對一些固化印象甚至是偏頗見解，可以作有力的解說和澄清，並就一些疑慮提供新的資訊和不同觀察角度，以及因應對方所關心的範疇，作即時、適切及更全面的回應。這些面對面的交流，除了可讓外界對香港在新階段所迎來的龐大機遇有更全面的掌握，同時也能讓自己多角度審視自身的不足，聚焦改善和提升。

在這次行程安排的多場會面和活動中，各地的政商界領袖對香港的未來發展主要聚焦在幾個方面：「一國兩制」在香港的實施情況；經濟現況、防疫限制及發展前景；粵港澳大灣區發展的深層意義和香港的角色，以及內地經濟最新情況和發展趨勢等。在多場演說和雙邊會面中，他積極講述香港正值新時代、新開始、迎來新機遇、新發展趨勢；「有為政府」與「高效市場」更好結合的治理方向；以及吸引企業和招聚人才的新舉措。很多與會者對其本人的說明都作出積極跟進提問，顯示他們對香港的發展機遇深感興趣。這次出訪的香港團隊成員中的港交所、香港機管局及港鐵公司的代表，也在不同場合分享關於香港的最新資訊，並作詳細解說。

在由香港──歐洲商務委員會聯席主席諸立力和瑞信主席Axel Lehmann舉辦的聚會上致辭。（陳茂波網誌）

陳茂波又指出，正如在年會期間的發言及與不少參會者的交流中強調，無論是更積極發揮好在「十四五」規劃下國家賦予香港的多個重要功能，還是更好融入並助力大灣區的策略發展，香港的機遇，也為香港的合作伙伴帶來更多的發展契機。事實上，國際政經關係存在著不少裂痕，政府一直深信只有各方真誠尋求互惠合作，才能創造共贏，並為世界的可持續發展創造有利條件。而透過科技或商業模式的創新，解決社會痛點、應對氣候變化、改善人類福祉、創造更大商機，全球經濟將可以更有力走出困境，以至開拓新領域。而這正是今屆世界經濟論壇年會的主題。

陳茂波指出，跟世界經濟論壇創辦人及執行主席施瓦布教授會面，並向他致送揮春留念。（陳茂波網誌）

特意向當地居民推介香港

與會期間，他指出也有一些人跟表達對政治議題的關注。透過更全面的陳述和解釋、更積極的溝通，即使彼此之間依然存在分歧，但至少在溝通的過程中能增進相互認識和理解，而更重要的，是把香港的聲音和觀點帶進國際會議當中，讓海外朋友親身聽得到更全面的香港故事。

陳茂波又表示在緊湊的行程中，也特意抽時間向與會者和當地民眾介紹香港的文化、美景和美食，邀請他們到香港旅遊，親身感受這座城市的活力朝氣和機遇處處。即使是在異地相遇、素未謀面，但只要主動走多一步、打開話匣，彼此互動往往帶來友善的回應、甚至意想不到的驚喜。

要擴大香港朋友圈

他指出總的來說，透過親身參與國際會議、與其他參與者作互動交流和討論，更全面理解國際政商領袖的想法、觀點和關注；透過走進外國的社區，向當地民眾推介香港旅遊吸引力，讓他更了解一般民眾對香港的觀感和印象。這種全方位的互動，有助更全面而立體的了解外間對香港的看法，以及如何能以更精準的角度、更對焦的有力論述，推介香港優勢、展示發展潛力。事實上，從精英到民眾，都需要加強推介香港的工作。

他指出踏入兔年，要為香港建立更大的朋友圈，團結更大的力量，並積極參與及籌辦國際會議和活動，透過親身參與、誠意接觸、積極解說，建立更多友誼、促進更好的聯繫，講好香港優勢，說好香港故事。