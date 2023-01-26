美股周二部份股份因系統問題曾停牌　紐交所﹕受人為錯誤影響

美股於周二（24日）包括摩根士丹利及麥當勞等股票因異常波動而停牌。紐約交易所發聲明，指出是故與有愈進一步一項不應於交易現場使用的「災難恢復配置」有關，並於完成後無恢復至原來設定。同時指出今日所有交易系統正常運作。



紐交所指出事件起因是受到交易系統開始時的「災難恢復配置」出現人為錯誤，當時共有逾250隻然票受到影響，大部受影響的公司已於周二上午9時45分前恢復交易。

紐交所指出逾1,300筆交易及84隻股票受到影響，並被標記為「異常」，包括富國銀行﹑麥當勞﹑沃爾瑪及摩根士丹利等均受影響。有關人為錯誤導致股價在數分鐘內，上下波動近25%。

紐交所及證交會周二稱會進行調查

周二時美股因技術問題，開市不久後有數十間公司股份暫停交易。其後外電報道於同日上午9時50分，紐交所表示所有系統已回復正常。紐交所指出當日受影響的上市公司股份，部份早段交易會被取消，紐交所及美國證券交易所均指出會進行調查。

開盤競價為每個交易日上午9時30分進行的關鍵流程，會決定上市公司股票正式開價。紐交所發給予交易員的通知指出，周二時系統發生問題，導致部份股份並無進行開市競價，因欠缺正式開盤價，引致部份股份股價在周二時相當波動，並觸發為免發生極端波動的市場規則下的交易暫停機制，個別股份須要停牌。