中銀香港高層據報將調動　周國昌晉升為署任總經理

中銀香港（2388）據報將有人事調動，原任個人數字金融產品總經理的盧慧敏（Mary Lo），將擔任個人金融及財富管理部總經理，接替因升任為副總裁的陳文，而原任個人數字金融產品部副總經理的周國昌（Arnold Chow），則會晉升為署任總經理，接替盧慧敏的原職。有關安排於農曆年假後內部公告。



周國昌於2019年7月加盟中銀，之前曾經先後任職匯豐及恒生銀行（0011），合計超過10年，涉足卓越理財環球銀行服務、私人銀行及信託服務等領域。就相關人事調動消息，中銀香港回覆《香港01》查詢時表現，公司設有完善的管理機制和繼任計劃，以確保集團穩健運作，持續有效執行業務發展計劃。

而事實上，經過去年一年人事調動後，目前中銀香港的高層管理團隊大為年輕化，平均年齡僅「五十出頭」。中銀香港過年前發出內部通告，現年51歲的徐海峰，已於去年12月中就任該行副總裁，接替離任的王兵掌管該行企業銀行，負責環球企業金融部、工商金融部、機構業務部、交易銀行部、託管及信託服務和東南亞業務；徐海峰加入中銀前，擔任中行（歐洲）董事長、中行盧森堡分行行長。

至於營運總監鍾向群，內部通告指他於去年12月31日不再出任該職，其繼任人選則未有提及，外界傳聞中銀母公司中國銀行（3988）高管邢桂偉，將頂替中銀營運總監一職，惟一切須待監管當局核實為準。