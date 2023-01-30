對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝接受媒體訪問時指出，恒指正恰好處於850周線位置，為一個重要的技術點，而他相信恒指這次很大機會成功突破850周線，對後市屬非常看好的訊號。他預計，大市12個月內有機會觸及30000點，即較現價有32.2%上升空間。



該基金發表了中國市場策略，指出2022年全國家庭人民幣存款增長了創紀錄的17.8萬億元（人民幣‧下同），這個數據近期被市場共識視作極度風險厭惡，被解讀為中國家庭囤積現金以規避風險的跡象。不過，在他看來，其實是春季攻勢的動力引擎。

他指出，17.8萬億元的新增儲蓄為有史以來最高，較之前三年平均每年10萬億元左右的規模高出約80%。這個數據似乎暗示著極度的悲觀情緒。但作為逆向思維的投資者，卻對中國儲蓄過剩卻抱持著截然不同的積極看法，並相信這些超額儲蓄將為當前春季行情的添磚加瓦。

料更多超額儲蓄配置到股市

他又指，近年來房地產銷售的放緩往往意味著股市表現的好轉。該基金的基準預測情景是，2023年房地產市場將緩慢復蘇，因此也將有更多的超額儲蓄配置到股市。

他提到，中國春節期間數據真空其實盡人皆知。對於交易員而言，這是一段缺乏數據顯示經濟強弱態勢的時期。故此，一場酣暢淋漓的投機鏖戰及鋒而試，恰逢其時。股市即將開始在情緒和寄望的簇擁下展開交易。