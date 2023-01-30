滙豐恒生據報今年基層員工加薪高於通脹　滙豐﹕按業績定薪酬方案

《信報》引述消息透露，滙豐（0005）及旗下恒生銀行（0011）正檢討2023年度整體薪酬預算，其中屬於基層級別的員工（第6至8級），今年固定薪酬總額預算的增幅料可跑贏通脹，高層的固定薪酬則變動不大。



滙豐及恒生的薪酬檢討，包括固定及俗稱花紅的浮動薪酬，據悉本港基層員工（第6至8級員工主要來自財富管理及個人銀行業務，WPB）今年固定薪酬增幅預算約達3%，中層略低，但各員工實際加幅仍按個人績效評核而定，最終拍板的上調幅度，又取決於集團預算案向倫敦總部提交後會否作修訂，以往也試過加薪結果與預算檢討有偏差。

至於「行政人員委員會」（GEC）、集團總經理（GGM）及董事總經理（MD）等高層人員（過去統稱0至第2級），公司儘管沒下達凍薪指令，不過估計今年固定薪酬仍然變動不大，除非涉及升職，或該職位原有薪酬水平明顯低於行業指標，才有望加薪。

兩行回覆均指出會考慮員工表現等因素

《香港01》向滙豐查詢，滙豐發言人回應查詢時表示：「一直以來，本行的薪酬政策旨在吸引、激勵及挽留人才。我們會根據業務績效、員工表現等因素，並參考市場薪酬水平，制定具競爭力的薪酬方案。」

《香港01》亦向恒生查詢，發言人回應時指出﹕「本行今年度的薪酬調整檢討尚正進行中。恒生在決定員工薪酬，包括固定薪金及浮動薪酬時，會考慮不同因素，例如業務表現、個人績效、市場基準以及經濟數據等。」