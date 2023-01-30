澳門金管局擬為金融科技試行　設立臨時許可制度

澳門金融管理局指出正不斷優化金融市場環境，為金融機構提供更大發展空間，並吸引新類型的金融機構落戶發展，同時擬為金融科技的試行設立臨時許可制度。



當局指出近年持續優化金融系統基建，先後建成澳門元﹑港元﹑人民幣即時支付結算系統，又表示正構建「快速支付系統」第二期，將服務範圍拓展至本地港元小額跨行轉賬及非銀行支付機構，提升支付結算的數字化水平。

此外，持續推動移動支付普及發展，協調金融機構推出「聚易用」聚合支付服務，聯通所有本地移動支付的收付款端，便利居民和商戶交易時可使用任一支付工具和機具。「聚易用」目前覆蓋全澳九成商戶門店，帶動去年移動支付交易金額再創新高，接近260億澳門元，按年增加四成，顯示社會已逐漸形成無現金支付的氛圍。

當局稱《貨幣設立及發行的法律制度》及《金融體系法律制度》正在澳門立法會細則性審議，《保險中介業務法》已納入特區政府2023年度法律提案項目。《金融體系法律制度》建議新增規範創新金融科技活動的編章，為金融科技的試行設立臨時許可制度，允許合資格實體，在風險可控的情況下，對金融科技項目在期限內進行測試；《貨幣設立及發行的法律制度》建議引入法定數字貨幣概念，助澳門數字經濟發展。