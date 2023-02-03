強積金開門紅回報達6.12%　有史以來最佳　人均進賬1.5萬元

強積金去年表現強差人意，但進入新一年之始開紅盤。據積金評級數據顯示，在香港及中國股市帶動下，強積金在 1 月錄得 6.12% 的回報，為強積金有記錄以來最好的 1 月開局，457 萬名成員平均賬戶結餘增1.5萬元。



中港股票雙位數回報有史以來首次

儘管新一年有最好的開局，但從歷史上看，1 月的正回報並非該年表現的指引。自強積金推出以來，共十二年的 1 月錄得正回報，而該十二年中僅有七年錄得一年期正回報。

積金評級數據並顯示，香港及中國股票基金在1月錄得雙位數正回報，上升了10.83%，是自強積金推出以來錄得的首次1月雙位數正回報，也是月內表現最佳基金類別。 市場對内地通關和放寬新冠政策反應積極，香港及中國股票基金佔強積金市場的22%，是強積金體系最重要的單一資產類別。

1月表現並非全年指引

強積金在 1 月錄得6.12%的回報，約等於644億元。計入1月的強積金供款後，估算457萬名成員的平均賬戶結餘增加約6.51%，即人均賬面賺1.5萬元，達24.48萬元。1 月底強積金總資產約為1.119 萬億元，較上月增加約 684 億元。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，支持積金局推動更多元化投資及預設投資策略（DIS）基金的努力。 所有強積金計劃都提供預設投資策略基金，它們是低收費的現成多元化基金選擇，是大多數成員可以考慮的明智長線投資選擇。