渣打獲批內地設證券公司　擬任命陳銘僑為中國董事長

渣打香港宣布，已獲得中證監頒發的《關於核准設立渣打證券(中國 )有限公司的批覆 》， 設立渣打證券 ( 中國 ) 有限公司（渣打證券中國），是2020年內地取消外資在證券公司中持股比例限制後，首家獲批新設立的外資全資控股的證券公司。該行擬任命渣打金融市場部亞洲區主管陳銘僑擔任渣打證券中國董事長，並擬任命耿琳擔任渣打證券中國首席執行官。



渣打證券中國擬從事的證券業務包括證券承銷、證券自營、證券經紀及資產管理（限於從事資產證券化業務），註冊資本為10.5億元人民幣，總部位於北京市，將致力於為境內外客戶提供中國在岸資本市場相關的產品與服務。

渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正表示，有信心中國金融市場持續對外開放，看好中國經濟的發展和中國資本市場的投資價值，並相信人民幣資產在全球資本市場中的戰略地位及吸引力將持續提升。

渣打銀行（中國）有限公司總裁、行長兼副董事長及區域行政總裁（中國及日本）張曉蕾表示，隨著渣打證券中國的正式獲批和運營，渣打銀行服務中國與海外客戶能力將獲得進一步提升，為「走進來」和「走出去」的國內外企業和機構提供包括交易所市場在內的更全面和優質的金融解決方案。