氣象熱氣球風波愈搞愈大　金融市場隨時傷筋動骨｜伽羅華

在美國國務卿布林肯2月5日訪華前夕，一個中國民用、據稱用於氣象偵察的熱氣球被發現飛越美國西部，如果熱氣球屬鄰邦加拿大，事件只是茶杯裏的風波，但熱氣球是在離美國數千公里以外的中國境內升空，在中美關係劍拔弩張之際，一宗熱氣球誤闖事件便演變成外交風波，而布林肯亦因此推遲訪華。

布林肯實際上未將訪華封上大門，他補充若情況允許便會起行。所謂「情況」，應該不是熱氣球犯境的小事，更大可能是國家領導人習近平擬短期內赴俄與普丁會面。由於未來兩月俄烏坦克大決戰即將上演，布林肯刻意推遲行程，是先觀望中俄首腦會否在俄烏決戰前結盟，若中俄高峰會告吹，他數月內應會訪華。

換言之，中俄首腦會否軍事結盟，便成為今年中西方關係的轉折點。若真的結盟，對華制裁措施將會升級，無論全球經濟及股市亦受牽連，若中美關係只是鬥而不破，金融市場便重新聚焦各國央行的貨幣政策，股市才有更大可預測性。

氣象熱氣球風波愈搞愈大，布林肯亦因此推遲訪華。﹙資料圖片﹚

就業報告火爆 焦點仍在服務性通脹

上周又是數據周，結果美股全周表現又如過山車，由數據掀動市況的程度看，投資者更看重就業數據多於通脹，原因是今年全球通脹趨緩已成共識，分別只是下行速度。

周五出爐的美國1月非農就業報告表現令人意外，美國失業率微降至3.4%，市場預期的失業率反彈至3.6%，並創美國53年新低，新增就業人數高達51.7萬，與市場預期的18.5萬差一大截！非農就業表現火爆，美國總統拜登隨即吹噓美國就業增長是史上最強，但強調高通脹非自己的責任，言外之意是就業市場景氣要算上他的功勞，顯然他對近期美國科企大裁員逾10萬視若無睹。

不過，聯儲局更加關心的是服務性通脹會否受控，這體現在工資增幅。數據顯示，美國工人平均時薪在1月的按年升幅收窄，由12月的4.9%回落至4.4%，按月時薪升幅0.3%，12月按月時薪升幅被上修至0.4%，意味時薪按月錄得跌幅，這意味服務性通脹的轉向。一般相信只要增幅貼近4%，離聯儲局遏抑通脹至2%便邁進一大步。

究竟這份重磅的非農就業報告對美息走勢有何啟示？在就業報告發布前，新債王Jeffrey Gundlach預期美聯儲於3月加息0.25厘後便停止加息，這是市場人士最樂觀的預測，報告發布後，芝加哥商交所FedWatch利率期貨數據顯示，3月加息0.25厘的機率為82.7%，息口不變的機率為17.3%，5月再加息0.25厘至5,25厘的機率升至48.2%，不加息的機率為44.6%，即市場對5月加息的看法仍不一致，但普遍認為5月息口見頂，並於今年底回落。

英倫銀行及歐央行上周同樣加息0.5厘。﹙資料圖片﹚

英息若見頂 滙控股價破60元要看派息回購

另外，英倫銀行及歐央行上周同樣加息0.5厘，分別至4厘及3厘水平，目前英國及歐盟最新通脹分別放緩至10.5%及8.5%，英倫銀行估算當今年中利率升至約4.5厘水平，便可以中期將通脹壓抑至2%，意味未來英國加息空間不大，英鎊兌美元即時大跌至1.205，拖累倫敦滙豐及渣打收報596.7便士（約56.4港元）及676便士（約63.9港元）。

自英國首相辛偉誠去年10月底走馬上任，鎊匯回穩，滙控亦由38.5港元低位迎來反彈浪，在累升5成高見58.5港元後回軟，隨着英鎊偏軟，滙控股價短線難以踰越60港元的巨大阻力，除非年度業績宣布派特別息及新回購計劃。

上周美企業績期進入高潮，三家科網巨企蘋果公司、Google母企Alphabet及Amazon上季業績表現均遜預期，但季績公布當日股價照樣拉升，顯然華爾街大戶已不按牌理出牌，純粹出於夾空倉的盤算，雖然三大股指上周五齊齊回軟，但全周計以科技股為主的納指進帳仍然可觀。

股神押中石油股 躺著都賺大錢

道指及標指分別收報33926及4136，納指雖跌1.59%，仍力保萬二點不失，收報12006。全周計，道指累跌0.15%；標指則升1.6%；納指更連升5周，升幅3.3%，納指是2021年底以來最長升浪，主要是市場對息口走勢過度悲觀的估值修正，目前投資者宜觀望本季業績表現，不增持也不減磅科技股。要解決高通脹問題，不能單純施以貨幣政策手段，最大關鍵仍要看俄烏戰事發展。

過去十年，不同產業出現顛覆性科技，導致財富大轉移，造就曾經晉身世界首富行列的科技暴發戶，包括微軟創辦人蓋茨、Amazon創辦人貝索斯、Ｍeta的朱克伯格，以及科技天驕Elon Musk。從燃油車與電動車兩大產業較勁，Musk肯定是大贏家，也有不少人搭上Tesla的富貴列車而致富，但他拋售Tesla的時機實在差勁，上周Tesla股價在兩個月由100美元水平反彈至192.7美元，似乎Musk只在乎曾經擁有，並不太介意財富的得失，專心致意做自己喜歡做的事。

相比下，股神巴菲特自去年第三季先後買入西方石油及雪佛龍等石油股，相信是他投資蘋果公司大賺後另一傑作，當1月26日雪佛龍宣布盈喜，上季利潤創歷史新高，公司決定將所賺大部分分紅及開展750億美元的股份回購計劃，而非用於增產。目前巴郡持有1.3億股雪佛龍，按上周五收169.45美元，市值220億美元，屬巴郡第三大投資，股神氣定神閒便為投資者賺數以百億美元，這只能講「在投資市場，薑仍是老的辣。」

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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