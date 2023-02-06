恒生銀行：84%港人望增加被動收入　六成有興趣購人壽保險

恒生銀行調查顯示，接近70%受訪者認為香港未來5年的投資前景為良好或平穩。在投資策略方面，84%受訪者表示有興趣透過理財產品、基金或人壽保險增加被動收入。

恒生於上月透過網上問卷訪問了500位30歲或以上的香港人，了解他們的投資需要。調查發現，現時擁有被動收入的受訪者僅半數，當中被動收入的主要來源依次序為股票派息、銀行高息存款或定期存款。

6成受訪者有意納壽險產品入投資組合

有60%受訪者表示，有興趣於投資組合中加入人壽保險產品，認同其或可增值財富和平衡投資風險，但實際上較少受訪者選擇以人壽保險派發紅利或固定派息基金製造被動收入。特別是沒有被動收入的受訪者表示，其面對的主要原因是不懂如何獲得被動收入、沒有足夠資金購買物業或可提供被動收入的理財產品，或不懂如何選擇合適的理財產品。

調查亦顯示，64% 受訪者有興趣於投資組合中加入基金，認同基金投資或可以擴闊投資組合及涵蓋更多類型的產品（包括不同市場和板塊），可見市場對靈活以及環球的投資產品有一定需求。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，市場環境瞬息萬變，而不同人生階段亦有不同需要，及早規劃財富管理和增值目標對各個客戶群都至關重要。