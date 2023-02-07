恒指升幅擴大至逾200點　百度推「文心一言」飆13%｜持續更新

美國股市於周一延續上日跌勢，其中反映科技股走勢的 納指跌幅達1%，表現明顯跑輸道指及標指。不過今早澳洲﹑日本及韓國股市卻上揚。



【11:14】

港股升幅擴大至逾200點，最新報21437點，國指最新報7286點，升97點，科指升84點，報4549點。

百度（9888）計劃推出名為「文心一言」，類似ChatGPT項目，刺激升13.1%，報159.3元，小米（1810）升0.8%，阿里（9988）升2.2%。

【09:55】

恒指最新報21383點，升幅擴大至161點，國指升69點，報7258點，科指升46點，報4511點。

龍湖（0960）升2.3%，阿里健康（0241）升1.9%，藥明生物（2269）升1.9%，百度（9888）升1.7%。

【09:20】

恒指高開66點，報21288點，國指高開26點，報7216點，科指報4485點，高開21點。

平保（2318）高開0.6%，阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）高開1.1%。

至於滙豐（0005）則平開，港交所（0388）高開0.7%。