摩通：近期股市反彈屬熊市陷阱　通脹下跌不值得慶祝

美股回吐今年部分漲幅，摩根大通策略師Marko Kolanovic 認為，近期美股上漲是熊市陷阱，美國經濟的去通脹進程（disinflation）可能只屬暫時性，投資者應該趁上周由聯儲局引發的股市漲勢而沽出股票。



時間點上他認為今年前三個月，可能標誌著市場的轉折點，第二及第三季或出現急跌。隨後由於聯儲局或在一段時間內將利率維持在高水平，年底前基本面將再度惡化。因此他建議，利用強勁勢頭減少風險敞口。

上周五美國就業人數超預期急增，引發市場擔憂美聯儲加息未見終點。Kolanovic預計，聯儲局分別在3月和 5月加息25個點子，然後長時間維持利率在高水平。

憂企業進一步裁員

即使整體通脹率下降，他預計薪金上漲也將令利潤率承壓，恐造成美國企業進一步裁員。因此，在這種情況下的通脹下降將不值得慶祝，除非出現迫使央行重新調整政策的風險事件，否則央行的利率將處於更具限制性的區間內，且將較為緩慢地改變路線。

去年曾為股市樂觀主義者之一Kolanovic近月轉軚，12 月中旬削減了股票配置，而上個月則表示擔心經濟衰退和央行過度緊縮，再次建議減少股票配置。