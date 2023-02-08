港元跌至三個月低　一度觸及7.8489　逼近7.85弱方保證

港元持續下跌至三個月低，港元兌美元一度觸及7.8489，距離7.85的弱方兌換保證水平約10個點子，為2022年11月中以來低位。最新報7.8466。分析認為本季內港滙觸及7.85的機會相當高，估計聯儲局3月會再度加息，令港美息差勢再擴闊，終會導致資金流出港元市場。

一旦港元觸及弱方兌換保證水平，根據聯繫匯率機制，金管局將入市出手承接港元。金管局對上一次承接港元沽盤為去年11月8日，當時金管局被動承接9.11億港元沽盤。現時港元銀行體系結餘約有900多億元。

美國聯儲局上周宣布加息放慢至25點子後，美元指數先跌後回升，最新徘徊103水平，貼近一個月高位。昨晚主席鮑威爾（Jerome Powell）發表講話指，通脹放慢過程已開始，不過，當前政策緊縮力度尚未完全足夠，局方可能仍需要進一步加息。

對於上周公布的美國1月非農就業新增51.7萬人，遠超預期，失業率創53年新低，鮑威爾指出，數據如果繼續保持堅挺，聯儲局的利率頂峰就會高於預期。至於其他聯儲委員亦有發表相似意見，明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，美國1月就業數據強勁，反映聯儲局需繼續加息，重申希望利率升至約5.4厘。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）也指，美國上月就業數據理想，若情況持續，利率峰值或須升至較預期為高的水平。