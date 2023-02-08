調查｜近6成受訪者支持混合工作模式　期望每周2.8天在家工作

在過去3年，香港市民生活受到新冠肺炎疫情影響，並開始調整生活模式。有調查顯示，縱使現時僱員已重回辦公室工作，可是仍有58%受訪者支持混合工作模式，並期望每周平均有2.8天在家中工作。



友邦發布最新一份「AIA理想退休生活調整」結果，發現58%受訪者支持混合工作模式。不過76%受訪者同意在港工作會令工作與個人生活的界線變得模糊人﹑70%認為會令工作時間變得更長﹑64%認為會減少社交，繼而令孤獨感增加。

受防疫及檢疫措施影響，在過去3年市民難進行外遊。調查指出47%受訪者在過往3年，因減少外遊或購物令個人儲蓄增加，當中41%受訪者儲蓄增加逾4萬元，又有73%受訪者指出在復常後會增加娛樂消費，其中58%受訪者計劃通關後會動用儲蓄作執復式旅遊。調查發現受訪者計劃在3至6個月內外遊，計劃花費的中位數為2.29萬元，當中包括機票﹑酒店住宿及購物等。

僅17%受感染者增購醫療保險

調查亦發現曾受到新冠肺炎感染的受訪者中，80%人同意生命脆弱，應該加強醫療保險，不過僅17%有因為曾染疫而增購醫療保險，整體受訪者中，22%沒有任何醫療保險﹑13%僅擁有團體醫療保險。

調查又指出，78%受訪者希望退休投資組合擁有可持續投資產品成份，80%受訪者認為自己不懂如何選擇ESG強積金產品。