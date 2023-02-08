陳德霖旗下圓幣科技與連連國際合作　提升商業支付效益

金管局前總裁陳德霖旗下的圓幣科技（RD Technologies），今日宣布與連連國際 （LianLian Global）達成合作意向，利用「易信連」（RD ezLink） 企業身份認證解決方案和儲值支付工具「圓幣錢包」（RD Wallet） 的服務，提升商業支付和跨境貿易服務效益。



連連國際作為全球電商商戶開拓跨境業務的夥伴，致力為各地的本地企業服務，讓它們可以更輕鬆地在境外地區營運。連連國際基於全球持有的超過 60 個支付業務牌照及相關資格，為中國內地少有的境內外雙邊持牌的支付平台，嚴保每筆交易都符合安全和金融合規標準。

目前，企業透過連連國際的綜合跨境貿易服務平台，可以更順暢地將產品和服務暢達全球；日後加上「易信連」和「圓幣錢包」的服務，企業將可以更容易、更低成本把握數碼經濟的龐大機遇。

「易信連」是全數碼化的企業身份認證工具，為銀行、財務機構及各類機構按銀行監管要求核實企業身份、建立互信，協助企業以更低成本獲取各類推動業務發展的服務。「圓幣錢包」是香港持牌的儲值支付工具，為企業提供安全、快捷及具成本效益的支付工具，讓企業隨時隨地進行本地和跨境支付。企業利用錢包轉賬，資金就可以即時到賬。「圓幣錢包」支援多種貨幣，企業也可選用「圓幣錢包」特設的記帳單位「圓幣」（Round Dollar）管理外匯風險。