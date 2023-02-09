滬深股市高收 亞太區股市低收 港股升逾200點｜持續更新
美國投資者對聯儲局累計加息幅度較預期高感憂慮，拖累當地股市於周三（8日）低收，其中道指跌0.6%或207點，納指跌勢更急，全日跌1.68%。
【15:17】
內地股市高收，上證收市報3270點，升38點，深成收市報12048點，升194點，滬深300指數收市報4130點，升54點，創業板指數收市報2569點，升43點。
亞太區股股市方面，日股收市報27584點，跌22點，台股跌19點，報15598點，韓股跌5點，報2481點。
港股方面，恒指最新報21529點，升245點，國指升88點，報7278點，科指升103點，報4535點。
【14:50】
港股升幅突然擴大，恒指升333點，報21616點，國指升122點，報7312點，科指升133點，報4564點。
小米（1810）勁升9.1%，為表現最佳藍籌，舜宇（2382）升5.1%，阿里（9988）升4.5%，金沙（1928）升4.3%。
【12:34】
港股今早走勢繼續反覆，恒指半日升73點，報21356點，國指升22點，報7211點，科指升24點，報4455點，成交額為516.6億元。
科技股今早百度（9888）跌5.3%，報149元，網易（9999）跌1.6%，知乎（2390）跌12%，報28.55元。
消費股方面，海底撈（6862）升0.5%，報19.54元，李寧（2331）無升跌，潤啤（0291）升2.9%。
收租股回落，領展（0823）跌1.7%，九倉置業（1997）跌0.1%，置富產業信託（0778）跌0.1%。
內房股方面，碧桂園（2007）跌1.1%，龍湖（0960）升1.2%。
【10:56】
港股再次轉勢，恒指最新報21339點，升56點，國指升15點，報7205點，科指升5點，報4437點。
科技股方面，百度（9888）跌6.2%，報147.7元，網易（9999）跌1.8%，阿里（9988）升1.1%。
滙豐（0005）跌0.2%，港交所（0388）跌0.8%。
【09:44】
港股一度倒升，最新報21247點，跌35點，國指跌15點，報7174點，科指跌40點，報4390點。
百度（9888）瀉7.9%，知乎（2390）挫10.8%，阿里（9988）升0.8%。
平保（2318）升0.5%。
永利澳門（1128）揚3.2%。
【09:25】
恒指低開129點，報21154點，國指跌52點，報7137點，科指跌44點，報4386點。
近期熱炒的ChatGPT概念股今早回落，知乎（2390）低開8.2%，百度（9888）低開5%。阿里（9988）則平開，美團（3690）跌2.7%。
滙豐（0005）低開0.3%，渣打（2888）升0.4%，港交所（0388）跌0.7%。