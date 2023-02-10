特首「Hello Hong Kong」　遇國泰再拖債息　一招冧掂港人｜刁佬

近排大熱話題除了一位本地政治人物借錢唔還，仲有我哋特首李家超的「你好，香港！」洗腦片，可見李家超的表演欲幾咁強。正好刁佬見到國泰航空第五度延付優先股股息，結合咗以上兩個話題。

刁佬幾時都話做到行業最頂尖一定有錢賺，國泰做到本地航空業最頂尖，就可以誰大誰惡誰正確，政府都要買佢怕出手救佢，以優先股方式注資，國泰延付優先股股息，唔還就唔還，叫正做債務重組嘅香港航空情何以堪。

國泰唔單止惡到欠債息未還，根據國泰早前招聘會的資料，新入職的國泰空姐空少底薪只有約9,100元，由於只有佢一間本地大型航空公司，有空少空姐夢的朋友，只好無奈接受萬元不到的底薪。2021年港人月入中位數為19,600元，國泰空姐空少飛夠90小時飛行時數，連同其他津貼後，月薪都只可達18,000元，實在聞者「獨愴然而涕下」。

根據國泰早前招聘會的資料，新入職的國泰空姐空少底薪只有約9,100元。（夏家朗攝）

再睇吓一眾內房股，破產的破產，賣資產的賣資產，都無政府出手救。甚至市場有消息話許家印要拎出私人財產還債。坐擁金鐘太古廣場、鰂魚涌商業區及太古城中心等優厚資產的太古集團，點解唔拎啲地產還國泰嘅債，點解要我哋香港市民的血汗錢為國泰埋單？

欠債唔還點都係唔啱，不過如果係靚女，錢債肉償都可接受，麻甩佬就不了。國泰的機位及Asia Miles都算係上等貨，既然唔還錢，公帑香港市民人人有份，係咪應該派發啲Asia Miles畀大家？或者香港市民人人有折頭？港鐵都有交通津貼啦？

優先股的條款規定，國泰欠款在完全支付之前，將不會派發普通股股息或回購其普通股。香港政府代香港市民投資國泰，唔單止香港政府無錢收，股東都拖埋落水。不過無咗國泰，又點幫我哋特首表演那句「Hello，Hong Kong，你好，香港！」，「說好香港故事」？政府2020年投資於國泰優先股，三年前投資目標為香港維持國際航運中心地位，三年後回顧目標達唔達到？仍然未能直航的城市很多，班次仍未恢復。

遠在天邊的投資目標，就算你肯承諾，我地都輸到冇錢買，近在眼前見到政府派50萬張機票出街比外國遊客， 7月份香港居民都有機會抽8萬張免費機票，國泰係咪都應該對你的大債主香港政府及其背後的廣大民眾略表心意呢？

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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