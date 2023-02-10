渣打再傳成FAB收購對象　渣打﹕FAB發公告否認

昨日再有報道指出，第一阿布扎比銀行（FAB）有意收購渣打（2888）。渣打發出一份來自FAB的公告，FAB於公告內指出注意到有關對渣打的猜測，並重申其目前並無對可能要約收購渣打進行評估；又指出FAB及其任何一致行動人士均受英國守則2.8，及《香港收購及合併守則》規則31.1（C）下的限制約束。



就英國守則規則2.8及香港守則規則31.1（C）而言，FAB及其一致行動人士保留權利在下列情況下，於公告日期起6個月內收購公司的要約或可能要約，或提出或份與收購公司的要約或可能要約，以及或採取在英國守則2.8及香港守則31.1（C）下受禁止的任何其他行動的權利﹕經公司董事會同意﹑第三方公布對公司提出收購要約的確實意圖﹑公司為英國守則之目的公布規則9所亦的豁免或為香港守則的之目的公布「清洗交易」建議或反收購，情況已發生重大變動。

渣打半日升8.3%，報70.7元，成交額為1.94億元。

年初已傳FAB考慮收購渣打

昨日再有消息指FAB出價競購渣打，據報出價高達300億至350億美元。《彭博》報道指，FAB據悉也在考慮收購其他銀行。

1月初，有傳阿布扎比第一銀行考慮收購渣打，以建立一間資產規模達1萬美元的新興銀行。當時有知情人士指，阿布扎比第一銀行已對渣打進行6個月評估，並正與顧問合作評估交易的可行性，惟未有正式接觸。

另一位知情人士指出，阿布扎比第一銀行還可能考慮其他交易結構，例如收購渣打在英國的部份業務。

根據年報，渣打單一大股東為新加坡主權基金淡馬錫，持股5.1億股或16.01%，施羅德持股1.76億股或5.6%，貝萊德持股5%。