美國CPI前夕人民幣創一個月低　港元三個月來首次觸7.85弱方保證

美國將於明日公布通脹數據，由於此前公布的1月就業數據強勁，刺激市場重新調整美國通脹預期。據Refinitiv的統計，投資者對美國1年後的通脹展望提高，由就業報告公布前的2.4%，上修至3.9%。通脹預期升溫觸發美元上升，亞洲貨幣包括人民幣及港元受壓，其中港元跌至7.85弱方保證。

市場預估美國CPI按月增長0.5%、創3個月以來最大漲幅，部分是起因於汽油價格上揚；CPI按年增長料為6.2%。至於核心CPI料將連續第二個月呈現按月增0.4%，按年增長料為5.5%。

港元創三個月低

通脹預期升溫觸發美元指數升至103.7，徘徊一個月高。相較之下，港元受壓，美元兌港元終觸及7.85弱方兌換水平，為三個月以來首次。若港匯觸及弱方兌換保證，在聯繫匯率制度安排下，當港元沽盤市場無人承接，屆時金管局便有機會入市買入港元。

人民幣亦同樣受壓，在岸及離岸人民幣匯價齊見逾一個月低位。在岸人民幣早段一度跌至6.83水平，離岸人民幣曾跌穿6.84關口，雙雙見自1月6日以來的低位。

有分析員指出，由於中國偵察熱氣球事件，令到近期中美關係升溫，人民幣承受壓力。另外，人民銀行進行460億元人民幣逆回購操作。扣除今日到期的逆回購，單日在市場淨回籠1,040億元人民幣。