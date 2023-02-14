調查顯示：近一半中小企預計銷售額上升　計劃擴海外業務

昆士蘭保險香港發表中小企調查顯示，近五分之二（39%）的香港中小企表示過去12個月的整體銷售額下滑，並曾憂慮經濟前景將更趨悲觀，持相反看法的受訪者則有三分之一（33%）。然而，當被問及未來12個月的前景時，接近一半（47%）的中小企預計其業務的銷售額將會上升，並認為經濟前景正面。



中小企調查由昆士蘭保險香港委託於2022年10月進行，訪問來自不同行業合共422家中小企。儘管對前景持樂觀態度，但不少中小企表示憂慮香港及其他市場的經濟有可能衰退，屆時或會影響其業務表現（38%），該比例較2021年大幅上升8個百分點。

他們認為會轉差的三大經濟徵狀是：投資者和消費者信心下跌、全球通脹上升以及本港客戶需求下降。除了經濟衰退的可能性外，中小企亦擔心在保留現有客戶及獲取新客戶時面對的困難（37%）以及業務成本上漲（34%）。

中小企正考慮增海外業務

擁有海外業務的本港中小企比例為29%，較2021年的37%有所下降。然而，儘管經濟不明朗，接近半數（47%）中小企仍計劃在未來一至兩年擴大海外業務，再次反映他們對在香港市場獲取新客戶方面的擔憂。雖然中小企擁有進取的拓展計劃，但他們對跨國保險需要的認知下降至37% ，較2021年的43%為低。

其中，大型中小企以及已經國際化並有意進一步在海外擴張的中小企對跨國保險的認識最多。至於只有本地業務的受訪中小企中，14%表示計劃進軍其他市場，當中72%會考慮購買跨國保險。

昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾表示：「雖然部分中小企憂慮經濟可能出現負面因素，但他們似乎對明年持審慎樂觀態度，並希望在本港和海外擴張業務。由於需要考慮不斷演變的當地法律、市場慣例和保險規定，以至及稅務規例、物流安排和文化差異等，企業要在不同市場妥善處理和安排保險並非易事。然而，他們對成本控制的關注可能會令其忽視保險作為風險管理工具的價值。」