美電訊公司Liberty購英國Vodafone股份　持股近5%

美國電訊公司Liberty Global已持有英國電訊公司Vodafone近5%股權，惟無意收購Vodafone。



Liberty以2.25億英鎊，購入13.4億股Vodafone股份。Liberty行政總裁Mike Fries指出，Vodafone現價未能反映公司長遠潛在價值，因此存在投資機遇。

公司又指出並無意在Vodafone內尋求獲得董事會席位。Vodafone未有回應傳媒查詢。

長和去年確認旗下3英國與Vodafone商合併

去年10月，長和（0001）確認旗下的3英國正與Vodafone洽商合併。長和注意到近日有傳媒報導有關 3 英國與 Vodafone 英國的市場傳聞。

長和確認集團正與 Vodafone就合併 3 英國與 Vodafone 英國進行洽談。預計交易將合併雙方在英國的業務，長和將持有合併公司的 49%，而 Vodafone 則持 51%股權。交易完成時，雙方的相對股權將透過差異式槓桿債權注資而取得，當中並不涉及以現金支付作價。

長和又稱，英國政府視 5G 為促進經濟社會變革的動力，對該地在日益數碼化的世界中提升競爭力至關重要。英國需要培育確保市場具良性競爭的環境，否則會錯失 5G 領導地位的機會。誠如英國通訊管理局所指，部分營運商（3 英國和 Vodafone 英國）欠缺必需的規模，因而未能賺回其資本成本。