調查指近7成人有興趣買美股　黃國英看好一冷門行業龍頭股

大新銀行進行的投資前景調查顯示，73%受訪者認為，今年的投資環境不會差於去年，當中46%更認為今年表現會優於去年。不過受訪者普遍認為本港房地產市場持續偏軟，45%受訪者相信樓價於今年會再下跌5%以上。



調查又顯示，普遍受訪者對投資美股反應正面，約半數表示看好美股前景。年青人及高淨值投資者對美股市場興趣濃厚，67%受訪者表示有興趣投資美國證券市場，當中20至40歲較年青組別（75%）及流動資產達100萬或以上較富裕的（70%）組別較熱衷投資美股。

黃國英直言策略「進取左」

黃國英資產管理創辦人黃國英指出，現時美國通脹受控 ，就業市場數十年最強，直言投資策略「進取左」，增持股票減少現金。地區分布上，美股及中港股市的比重是50:50。

雖然美國持續加息，不過他仍看好美股表現，原因是美股流動性高，大量被動資金透過指数基金及主題基金買美股；加上投資心態上，「美國投資者視美股如宗教，情況類似港人愛港樓一樣」。

不過，投資策略方面，他表明要選股為上，預期大型科技股表現會較平淡，反之市場今年會追捧中細價股，特別是一些獨特行業、小行業當中的龍頭股。舉例指出，冷凍馬鈴薯產品的生產及分銷商Lamb Weston Holdings，正是處行業龍頭位置，股價表現近期亦處強勢。

投資美股指數ETF方面，他相信，按上述邏輯，雲集中小企股份的羅素2000指數，表現會較其他指數如標普500指數及道指等更突出。

調查﹕近4成富裕投資者認為已屆入市時機

上述投資研究於去年12月至今年1月進行，共訪問500名年齡介乎20至60歲有投資經驗的香港居民。

大新銀行執行董事兼財富管理主管陳維堅表示，受訪者中，流動資產總值達100萬元或以上的人士，會對目前投資環境較樂觀，而當中近4成（36%）的富裕投資者，相信投資市場已跌至低水平，認為是入市好時機。他又指出，早前己推出美股買賣服務，而交易平台更提供特惠匯率，兌換美元及多筆同日買人/沽出交易亦可享合單優惠。