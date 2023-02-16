渣打全年盈利逾29億並增派息　股份回購10億美元　股價午後彈3.7%

渣打（2888）公布全年業績，稅前溢利升28%至42.86億元（美元‧下同）；基本稅前溢利增加15%至48億元。股東應佔溢利升27%至29.48億元。末期股息為每股14仙，令全年普通股股息增加50%至每股18仙。



股份回購方面，將於短期內進行新一輪10億元股份回購，令股東回報總額自2022年初以來達到28億 元，向於2024年年底前向股東回饋至少50億元資本的目標進發。



投資者對渣打全年業績表現，以及宣布加派息及進行新一輪回購等動作頗受落，午後股價升幅擴大，最新報70.5元，升3.7%。

淨息差升至1.41％

集團淨利息收入上升18%（按固定匯率基準計算），帶動約一半的總收入增長。淨息差按年上升20個基點至1.41%，對沖及產品組合變動部分抵銷了利率上升的影響。

期內金融市場業務創新高，上升21%（撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算），至於財富管理業務下跌17%（按固定匯率基準計算），受到客戶迴避風險情緒及新型冠狀病毒限制所影響

該行指出，年內信貸減值支出8.38億元，按年增加5.75億元，當中對內地商業房地產風險承擔為5.82億元。

管理層額外撥加2.1億元，當中對新冠病毒相關額外撥加為2,100萬元，與內地商業房地產相關的額外撥加為1.73億元。

集團普通股權一級資本比率為14%，處於其目標範圍的上限。

上季稅前溢利增加17%

單計去年第4季，期內稅前基本溢利為5億元，按年增17%，收入增長12%至37億元，信貸減值3.44億元，其中對內地商業房地產風險承擔支出1.63億元，因主權評級下調作出的支出1.09億元。

集團主席 José Viñals指出：「我們的市場為全球一些最具活力的地區，增長潛力遠高於發展成熟的經濟體。亞洲很可能成為全球增長最快的地區，中國撤銷新型冠狀病毒疫情相關的限制措施以大幅重啟經濟，有望顯著刺激需求及增長。」