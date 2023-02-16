市傳中東銀行有意洽購　渣打洪丕正：未有接觸　專注自身業務

市場消息傳出阿聯酋阿布扎比第一銀行考慮出價收購渣打，渣打（2888）亞洲區行政總裁洪丕正在業績會上表示，對傳言難以評論，不過他未有與任何洽購對象接觸。同時笑指「不能阻止任何投資者留意渣打」，現時會專注發展自身業務。

美國加息速度逾四十年來最快，利率環境令渣打銀行去年全年淨息差升至1.41％，預期今明兩年淨息差續擴大，今年全年平均淨息差於約為1.75%，明年高於1.8%。

美國加息完結言之尚早

問及市場預期美國加息周期將於今年結束，最快預計年底會減息，會否令該行調整淨息差預期，他回應指出，現時估計美國加息周期將完結言之尚早，視乎當地物價情況。即使計及了市場的利率預測作推算，相信渣打的淨息差仍將會繼續擴大。

渣打的信貸減值支出金額8.38億美元，按年升5.75億美元或2.2倍。當中，去年就中國商業房地產風險承擔，支出5.82億美元。洪丕正指出，該行去年已減少與內地房地產的貸款，內房貸款僅佔整體貸款組合少於3%，認為風險可控。

渣打（2888）亞洲區行政總裁洪丕正（中）表示未有與任何洽購對象接觸。（粱鵬威攝）

料本港樓按業務回升 有機會加P

對於本港的樓按貸款業務，渣打香港區行政總裁禤惠儀指出，樓市去年投資氣氛差，令相關的樓按貸款表現弱；不過今年中港恢復通關，投資氣氛改善，認為本港樓市從來都有強勁需求，因此相信樓按貸款業務將回升。

對於本港貸款利率及最優惠利率(P息)走勢，禤惠儀指出，今次加息週期美國已加息九次，本港最優惠利率只加了三次，若美國繼續加息，本港有機會跟隨加P息，仍要視乎銀行的資金成本和流動性。