馬時亨︰香港須每日進步　國際金融中心地位不可以輸

前商務及經濟發展局局長馬時亨在金融界擁豐富經驗，他日前出席YDC青年大使計劃活動時，分享對香港金融中心未來的挑戰與機遇的看法。

馬時亨指出，香港能夠成為國際金融中心，共有四大重要元素，包括獨立的法治環境、良好的監管機構、人才及政府行為。另外，他又稱，國家的支持，對香港的成功也很重要，自1995年首隻H股青島啤酒﹙0168﹚來港上市後，整個市場都改變了，許多內地企業跟著來港上市集資，佔港股市值近八成。

馬時亨續指，金融服務業目前佔本港GDP大約23%，對經濟貢獻重大，因此「國際金融中心地位不可以輸」。

馬時亨續稱，金融服務業對本港經濟貢獻重大，因此「國際金融中心地位不可以輸」。﹙資料圖片﹚

防範別人「搶我哋嘢」

談及挑戰，馬時亨明言，國際形勢上，全球都想發展金融業，雖然不容易成功但亦為香港帶來競爭，因此香港必須每日進步，防範別人「搶我哋嘢」；另外，他籲提防地緣政治風險，例如美國可能進一步的制裁，但就補充只要香港自強、改善自身條件，可減緩制裁的衝擊。

香港及美國會計師終止資格互認，被問及影響時，馬時亨指，這趨勢不好，但認為不用過於擔心，紿終香港有「地位」，許多跨國公司設在香港，四大會計師總行也會為香港爭取利益，「莫非他們會自己打爛自己飯碗？」

此外，不少公司面對人才流失的問題，馬時亨鼓勵年輕人參與金融業，直言回報豐厚，「做得好，一定搵好多錢，也學到好多嘢......在金融業做到最叻，無人可以炒你，仲有職升！」