B仔股面世近5年　八成股價潛水　創意之作淪生科融資韭菜圃｜刁佬

第十八A章生物科技公司（俗稱B仔）貴為香港政府及聯交所在財經界的創意之作，自2018年4月30日誕生以來，至今已近五年，刁佬作為財經界塘邊鶴，自然想與各位讀者回顧一下佢哋嘅成績。

目前香港有50間十八A章生物科技公司，只有一間榮昌生物－Ｂ(9995)去年錄得溢利，其他都錄得虧損。除非公司有幸「甩B」，即是已符合上市規則第8.05（3）條項下的市值及收益測試要求，與一般按正常途徑上市的公司一樣，否則虧損的公司未能為股東帶來回報都係好自然嘅事，如果由IPO持有至今，50公司入面有40間係低於IPO價，超出IPO價的只有10間，而呢10間都係上市少於三年。

即是說，如果有人真係聽呢啲公司講，信佢哋嘅科技會帶領世界改變，而投資呢啲未來科技嗰一刻係未有產品賣出街賺錢，數據說明投入呢個板塊中有八成機會輸錢。難怪有朋友說，炒B仔等於淘金，凡事有夢想願望可成真，係咪好有希望，好好炒呢？炒B仔真係同緣份一樣，唔係每一次都可以同佢過人世，開心過、刺激過、賺差價就好啦！

聯交所在其2020年5月的通訊函中表示：「作為全球最大的首次公開發行市場，香港交易所致力於提供持續融資，助力投研進一步突破為全人類謀福祉。」不過如果生物科技板塊的公司都冇錢賺，仲要億億聲噤輸，股東又未能在股價中賺錢，二級市場仲有邊個願意比錢你，又點去再次集資？五年後嘅今日睇來，十八A章生物科技公司條例的成立，只有當日上市前融資（Pre-IPO）的投資者贏到錢。

在同一篇文章中的專訪，有人表示為什麼選擇香港上市？三個關鍵原因中的第一個便是：連結具有國際背景股東（包括專業醫療健康投資者），並且方便美元基金退出。受訪者都開宗明義講到「連結具有國際背景股東（包括專業醫療健康投資者），並且方便美元基金退出」，講白啲就係方便搵國際水喉比美金自己賺錢退出。

專訪第二段講到：「對其他有意赴港上市的醫療器械公司有什麼建議嗎？首先對監管部門和投資者等所有利益相關者的溝通都需要做到公開以及透明。第二，對投資者持續主動的教育和溝通。上市不是終點而是第二起點，所以上市後公司應不斷向市場提供最新資訊。」資訊公開透明，即是說公司一早揭開肚皮話畀你聽蝕錢，你都衝過黎買，係你特別，特別的股賣比特別的人，如果輸錢這多多包涵，為世界的新科技前進提供柴火。

司馬昭之心如此坦白，五年來的數據如此清晰，聯交所作為監管機構係咪要檢討下？你叫嗰啲低端上市申請者，雖然細都叫有錢賺既都要拒於門外點可能心理平衡？香港政府仲要喜滋滋地把生物科技融資中心寫入施政報告方針，樂了的只有背後推手的私募基金及創投。這些沒有盈利的公司，一而再，再而三地不可持續發展，受了騙的投資者除了IPO融了一次資之後都無以為繼，香港只會成為生物科技融資的韭菜苗圃。寫到這裡刁佬真係無眼睇。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。