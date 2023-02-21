全新初代iPhone拍賣售出　成交價高達50萬　15年間升值百倍

全球市值最高的蘋果公司（AAPL）旗艦產品 iPhone 不經不覺已上市逾15年，日前一部全新未開、2007年發售的 iPhone 初代公開拍賣並以高價售出，作價高達6萬美元以上，高於當初售價的100倍。



外媒報道，拍賣行 LCG Auctions 日前在網站公布，2007年上市的第一代未拆封 iPhone 於2月19日成功拍賣售出，最終成交價格為63,356.40美元，折合相當於49.73萬港元，成為目前為止成交價最高的初代 iPhone。

目前在美國每部最新款的iPhone 14 Pro Max售價為1,099美元起，若以上述初代未拆封 iPhone拍賣成交價63,356.4美元計算，該部初代iPhone的入手價可以買入57.6部iPhone 14 Pro Max。

2007年上市的第一代未拆封 iPhone 於2月19日成功拍賣售出，最終成交價格為63,356.40美元，折合相當於49.73萬港元。（LCG Auctions）

蘋果於2007年發售初代 iPhone，當時公開發售價為599美元，最初提供4GB和8GB兩個版本，搭載200萬像素攝像頭和3.5英寸屏幕。

據報道指，手機主人是一名美國女子，她在2007年獲朋友贈送一部初代 iPhone 作為禮物。由於當時該型號 iPhone 只能支援AT&T網絡，該名女士與其他電訊商有約在身，並且有3個號碼之多，故考慮到違約金及失去號碼的風險，故將該部 iPhone 收藏。

十多年間，手機主人一直有留意初代 iPhone 的二手市況，亦曾經計劃將其出售，但因估價過低並未有割愛出售。直至2022年，一部同樣全新未開的初代 iPhone 在同一家拍賣行 LCG Auctions 以近4萬美元售出，手機主人便決定將該部 iPhone 送至拍賣行出售。