恒生去年信貸撥備升1.7倍　 CEO料今年回落　未計劃派周年特別息

恒生（0011）公布截至去年12月底止全年業績，股東應得溢利減少27%至101.65億元，受累內房債務問題，期內預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥按年增加172%，至76.26億元。截至12月31日，總減值貸款對總客戶貸款比率為2.56%。



行政總裁施穎茵在業績會指出，是按照內地商業房地產市場的最新發展，而顯著調高預期信貸損失撥備。她預計今年的撥備將會較去年少，因為該行於2021年已經開始對內房貸款作撥備，可算是最早一批的香港銀行開始行動。加上，內地推出多種支援房地產政策，在去年底及今年首季正逐步開始取得成效。

去年恒生淨利息收入增22%至289.81億元，受惠於賺取利息之平均資產增加3%。淨利息收益率擴闊28個基點，為1.77%。2022年下半年的淨利息收入166.25億元，較同年上半年123.56億元增長35%。執行董事兼財務總監蘇雪冰認為，美國加息幅度趨溫和，相信今年銀行息差將可望繼續擴大。

今年是恒生創立90周年，問及會不會考慮發周年特別息，施穎茵指出暫時無計劃派發周年特別息，指出派息要視乎資金狀況及業務發展等因素。強調對今年營商環境審慎樂觀，期望今年有好表現，可在較後時間反映在派息比率上。