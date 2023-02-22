騰訊被研究機構降ESG評級　外電指基金沽貨　規模達12億美元

《彭博》報道一家名為Sustainalytics的研究與評級公司，於去年8月下旬將騰訊（0700）ESG評級降至「不符合」聯合國原則類別。此後AXA Investment Managers SA﹑Candriam及Storebrand Asset Management管理的基金，沽出騰訊。彭博匯總數據顯示，歐洲的ESG基金中有40多家基金沽出騰訊，涉及金額為12億美元。



Sustainalytics的ESG研究全球主管Simon Macmahon指出，審查及監督問題加劇，並擴大至宗教﹑LGBT問題﹑烏克蘭戰爭及新冠等領域。

報道亦引述Storebrand指出，由於Sustainalytics將騰訊評級下調，所以沽出騰訊，至於瑞典最大養老金公司Alecta等沽貨，是因為「政府干預私營企業」帶來的監管風險。

報道指出騰訊於電子郵件聲明中指出，作為一家全球上市公司，會秉持最高標準，公司政策流程遵守經營所在國家的所有法律法規，用戶隱私和數據安全是騰訊的核價值觀，期待繼續保持用戶信任，提供卓越用戶體驗。

除騰訊外，百度（9888）及微博（9898）亦被降至「不符合」聯合國原則類別。報道指出百度及微博代表暫未有回覆置評。